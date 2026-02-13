Hombre le pide matrimonio a su esposa después de 22 años y enternece las redes: "Dijo que sí"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Hay una frase que dice que todo llega a su tiempo, y prueba de ello puede ser la propuesta de matrimonio que un hombre le hizo a su esposa después de pasar 22 años juntos y tener cinco hijos. El video enterneció a las redes sociales e hizo reflexionar a muchas personas sobre el verdadero significado de la familia y el matrimonio.

Pareja se compromete después de 22 años

Un joven grabó el preciso instante en que su padre llegó de trabajar, pero no como en un día cualquiera, sino que lo hizo con un ramo de rosas rojas con las que sorprendió a la madre de sus hijos. La mujer no esperaba tal detalle y se mostró muy sorprendida, mientras sus pequeños miraban a sus padres con ilusión.

El hombre entregó el detalle a la señora y ella, en un inicio, se mostró sorprendida y hasta le preguntó por qué había gastado en un regalo tan costoso. Pero la respuesta de su esposo la sorprendió aún más: "Porque tú te lo mereces".

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando la mujer se dio cuenta de que en medio del ramo de rosas había una sortija de matrimonio. Quedó impactada y se llevó las manos al rostro, intentando procesar la noticia para decir que sí un segundo después.

El hombre le colocó el anillo y finalmente ambos se unieron en un tierno abrazo, mientras sus hijos los miraban con mucho amor. "Dijo que sí", se escuchó decir a uno de ellos en el fondo.

Reacción en redes sociales

El video se volvió viral en cuestión de horas. En un inicio fue publicado con el audio de la canción "Cásate conmigo", llegando a acumular más de dos millones de "me gusta". Luego, los ahora comprometidos también publicaron el video con el audio original, que igualmente se volvió viral.

Los comentarios de emoción y felicitaciones no se hicieron esperar. Mientras algunos destacaron el gran gesto que el hombre tuvo con su esposa después de más de 20 años de convivencia, otras personas expresaron lo emocionadas que estaban por el evento, como si se tratara de alguien cercano.

" Aquí se comprueba que el deseo de toda mujer siempre será sentir esa emoción de casarse", "Que todos pongamos para la boda", "Nos dio esperanza, felicidad, llanto, ternura y envidia", "Es la pedida de mano más sincera que he visto en toda mi vida", son algunos de los comentarios más destacados.

Diversas empresas y emprendimientos también se sumaron al evento. Una estilista se ofreció a peinar y maquillar a la novia y a todas sus hijas; un hotel se ofreció a darles alojamiento para su noche de bodas; una repostería propuso encargarse del pastel; y finalmente varias personas manifestaron su interés en donar dinero para la realización de la boda.

Es así que una pedida de mano, después de 22 años y cinco hijos, se volvió viral en redes sociales y demostró que muchas veces el amor y la familia son mucho más importantes que una propuesta elaborada como las que se acostumbran ver en plataformas digitales.