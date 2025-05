Motociclistas se reunirán con el Mininter HOY martes 20 de mayo: Asmope rechaza uso de chalecos con placa

La Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) anunció que este martes, 20 de mayo, se reunirá con el Ministerio del Interior (Mininter) para expresar su posición respecto a la medida que dispone el uso obligatorio de chalecos con número de placa.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el gremio motero precisó que el encuentro se llevará a cabo a las 10 de la mañana y su titular Ricardo Millones será el encargado de asistir en su representación.

De igual manera, Asmope precisa que el dirigente motociclista se dedicará a reiterar la posición de los conductores ante el Mininter y buscará que se dé una solución con la que se pueda eliminar, o en su defecto prorrogar, la entrada en vigencia de la referida medida.

Finalmente, el gremio aseguró que se mantienen "firmes en la defensa de los derechos" de todos los motociclistas y atentos a los avances que se logren en esta reunión.

Cabe recordar que, hace unos días, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, dialogó con Exitosa y advirtió que el sector no está de acuerdo con la medida porque es una réplica de lo que se aplicó en su momento en Colombia, que finalmente fue deshabilitado porque no brindó los resultados esperados.

"No estamos de acuerdo [...] La ley del chaleco ha sido una ley del 2015, que recién lo han reglamentado a principios de año por el MTC. Primero, esta ley está desfasada porque fue un copia y pega de Colombia, y en Colombia no funcionó. Ya está anulado en Colombia, ya no funciona, ya lo deshabilitaron completamente porque no funcionó", indicó.