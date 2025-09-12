Macla cuenta en Ouke el peligro que vivió al tomar un taxi en Breña: "Por eso soy desconfiada"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el pódcast Ouke, Macla Yamada relató un momento de verdadero terror que vivió con sus amigos. La actriz contó el peligro que enfrentó al abordar un taxi en Breña, un viaje que se tornó oscuro y peligroso cuando tres sujetos armados los interceptaron y los despojaron de sus pertenencias.

Macla cuenta su aterrador momento en un taxi

Durante la última edición del pódcast Ouke, Macla Yamada narró cómo todo comenzó de manera normal tras salir de una discoteca con unos amigos. "Sentí que me iba a dar un paro", confesó, describiendo la sensación de miedo que la invadió apenas subió al vehículo.

Según su testimonio, el conductor se detuvo en un grifo para cargar gas y empezó a hacer llamadas extrañas mientras mencionaba nombres de calles que parecían muy cerca del destino de los pasajeros.

La situación se tornó crítica cuando el taxi ingresó a una calle oscura y desolada. "No me la veía venir y en un momento se mete a una calle tan oscura que mi amigo me dijo 'nos van a atracar'", relató la actriz.

La tensión aumentó cuando tres sujetos armados salieron de la oscuridad para rodearlos, obligando a Macla Yamada y sus amigos a entregar sus pertenencias.

Asalto deja pérdidas de celulares y joyas

El ataque dejó pérdidas significativas: los delincuentes se llevaron el teléfono de Macla, sus aretes, pulseras y anillos, mientras que uno de sus amigos perdió hasta las zapatillas.

Tras el asalto, los jóvenes tuvieron que caminar hasta llegar a una avenida principal para encontrar un taxi dispuesto a llevarlos a salvo. "Le dije: 'mi mamá va a pagar el taxi'", contó Macla Yamada, recordando la tensión y la desesperación del momento.

La actriz también expresó que este episodio marcó su percepción sobre la seguridad en taxis: "Por eso soy tan desconfiada de los taxis", afirmó, dejando claro que la experiencia todavía la afecta emocionalmente.

¿Quién es Macla Yamada?

Macla Yamada es actriz, bailarina y activista por los derechos de los animales, considerada una de las promesas del teatro peruano. Comenzó en la danza influenciada por su madre y se formó con Maricielo Effio, Ernesto Pacheco y Bruno Odar.

Además, ha participado en obras como Una historia de amor israelí, Las mujeres de los nazis y La pequeña niña, así como en televisión, cine y actualmente es una de las presentadoras del pódcast Ouke.

