¡Clásico de infarto! Boca Juniors vence 1-0 a River con gol de Di Lollo y sufrió dos expulsiones

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tuvo como protagonistas un gol de cabeza y una expulsión. El equipo xeneize consiguió ponerse en ventaja mediante Lautaro Di Lollo, mientras que su clásico rival afrontó gran parte del encuentro con un futbolista menos.

Boca Juniors abrió el marcador y River sufrió una expulsión

El encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se disputó este domingo 1 de noviembre en el estadio La Bombonera. Ambos equipos protagonizaron una nueva edición del clásico argentino, con la expectativa de sumar un resultado importante en la recta final del campeonato.

Una de las primeras acciones determinantes fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El defensor de River Plate cometió una infracción sobre Miguel Merentiel y el árbitro Nicolás Ramírez acudió al VAR para revisar la jugada antes de mostrarle la tarjeta roja.

¡GOOOOOL DE BOCA! 🟡🔵



Cabezazo de Di Lollo en un tiro de esquina, le ganó al defensor de River Plate y ya lo ganan en la Bombonera.



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Tras quedarse con diez futbolistas, River tuvo que reorganizar su defensa. El entrenador Leonardo Ponzio realizó una modificación e hizo ingresar a Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán, con el objetivo de cubrir el espacio que dejó Martínez Quarta en el terreno de juego.

El primer gol del partido llegó a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y envió el balón al área rival, donde Lautaro Di Lollo se impuso en el juego aéreo y conectó un cabezazo que terminó dentro del arco.

River Plate sufrió otra expulsión y terminó con nueve jugadores

El segundo tiempo también estuvo marcado por las decisiones arbitrales. Gonzalo Montiel fue expulsado por tarjeta roja directa tras cometer una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó la acción y dejó al conjunto visitante con nueve futbolistas en La Bombonera.

La segunda expulsión ocurrió a los 33 minutos del complemento. Montiel tuvo que abandonar el terreno de juego después de la infracción y protagonizó un reclamo contra el árbitro. Su salida obligó a River Plate a continuar el Superclásico con dos jugadores menos, debido a la anterior expulsión de Martínez Quarta.

01/11 - Boca vs River



Montiel pega la misma patada que Blanco. Expulsado de una. pic.twitter.com/cPCNqNSSJy — Robos a River (@robosariver) November 1, 2026

Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica para buscar ampliar la diferencia. Una de las ocasiones más claras llegó mediante Alan Velasco, quien sacó un remate que impactó en el poste izquierdo del arco defendido por Santiago Beltrán.

El árbitro añadió ocho minutos al encuentro, pero River Plate no consiguió encontrar el empate. Boca Juniors sostuvo la ventaja y ganó 1-0 el Superclásico, gracias al tanto de Lautaro Di Lollo. Con este resultado, el equipo xeneize también recuperó el liderato de la Tabla Anual.