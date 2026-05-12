Alejandra Baigorria viaja a África llevando ayuda humanitaria a niños con desnutrición

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo y esta vez su destino fue África, pero no para algún proyecto empresarial, sino para emprender una misión solidaria: ayudar a niños con desnutrición. ¿Se unirá Said Palao a su recorrido?

Alejandra Baigorria en África para llevar ayuda humanitaria

Hace solo unos días, Alejandra Baigorria regresó de su viaje a China donde realizó algunas compras para implementar sus negocios que tiene en nuestro país, pese a los recientes cuestionamientos por su silencio sobre el ampay de su esposo Said Palao en Argentina junto a otras mujeres.

La 'Gringa' de Gamarra sostuvo ante las cámaras de televisión que aún no tiene una decisión firme sobre qué pasará con su matrimonio con el chico reality, pero lo que sí tiene seguro es que no dejará que ningún escándalo frene sus emprendimientos y proyectos que tiene en marcha. Es así como 'Ale' Baigorria volvió a alistar sus maletas para emprender un nuevo viaje.

Sin embargo, esta vez, su viaje al extranjero no tiene un propósito económico, sino un completamente diferente: llevar ayuda humanitaria en África. Según contó la exparticipante de 'Esto es Guerra', emprendió su recorrido hasta Malawi para participar de una misión solidaria contra la desnutrición infantil.

Misión solidaria de Alejandra Baigorria: Así es su recorrido

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria comenzó a documentar su recorrido por África, precisando que se vería las difíciles situaciones que viven los niños y junto a la compañía con la que trabaja actualmente llevaría "un granito de arena" para ayudarlos.

"Me voy a una aventura dura porque veremos la realidad de muchas partes como esta que viven en situaciones difíciles como la desnutrición infantil. Esta fuerza del bien creada por Nu Skin es lo más lindo del cual me volví embajadora. Me voy con el corazón arrugadito para ayudar", escribió en una de sus historias compartidas en Instagram.

Asimismo, la aún esposa de Said Palao, explicó que la iniciativa contempla la adquisición de bolsas de alimentos denominados 'Vitameal', que contienen vitaminas y nutrientes que ayuden a mejorar la nutrición de los menores que viven en condiciones vulnerables. Finalmente, en otra imagen, precisó que es la "única peruana en todo el grupo que logró el rango de ser embajadora".

Alejandra viajó a África.

¿Said Palao viajará para verse con Alejandra Baigorria?

En la última emisión de 'EEG', Said Palao sorprendió a todos al anunciar que no estaría presente el 13 de mayo en el programa debido a motivos personales.

"(...) Esto es un pedido que hice hace tres meses antes de entrar al programa, no ha sido hace unos días. Ahora, la producción ha determinado que si pides un permiso por más que sea con anticipación, ellos deciden si regresas o no, la culpa no es mía", precisó ante los cuestionamientos.

El aviso de Said ha generado incertidumbre entre sus seguidores, quienes se preguntan si su viaje tendrá alguna relación con Alejandra Baigorria en África como parte de una ayuda humanitaria.

Alejandra Baigorria sigue demostrando que pese a su complicada situación sentimental con Said Palao, siguen en marcha sus proyectos. Es así como en redes sociales anunció que viajó a África para ayudar a niños con desnutrición.