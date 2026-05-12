Cae red criminal dedicada a usurpar inmuebles del Estado y lavar activos: bienes están valorizados en más de USD 25 millones

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Ministerio Público detuvo preliminarmente a diez presuntos integrantes de una organización criminal acusada de apropiarse ilegalmente de inmuebles del Estado y de particulares mediante documentos falsificados, infiltración de entidades públicas y lavado de activos. La investigación se inició tras el asesinato de un empresario en San Isidro y de un docente en Ate durante el 2024.

Megaoperativo simultaneo 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad

La Fiscalía ejecutó un megaoperativo simultáneo en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad para desarticular una presunta red criminal dedicada a la usurpación sistemática de inmuebles y al lavado de activos.

Diez personas fueron detenidas preliminarmente tras ser sindicadas de integrar una organización que habría operado mediante falsificación de documentos y corrupción dentro de entidades estatales.

De acuerdo con las investigaciones del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, la banda se habría apropiado de propiedades pertenecientes a congregaciones religiosas, herencias abandonadas, propietarios fallecidos y predios estatales con problemas registrales.

Todo ello a través de la infiltración de funcionarios en distintas entidades del Estado, como el Archivo General de la Nación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Poder Judicial del Perú, notarías públicas e incluso empresas proveedoras de servicios, los investigados habrían construido una aparente legalidad de sus operaciones ilícitas.

Banda criminal operaba con documentos falsos

La Fiscalía informó que los investigados habrían fabricado escrituras públicas, poderes y expedientes judiciales falsificados para dar apariencia de legalidad a las transferencias ilícitas. Según la hipótesis fiscal, el patrimonio obtenido ilegalmente superaría los 25 millones de dólares en inmuebles.

Durante el operativo participaron 29 fiscales especializados y agentes de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional. Además, se ejecutó la incautación de varios predios, incluida una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima.

Las diligencias comenzaron luego de los homicidios de Daniel Castillo, empresario asesinado en San Isidro, y del profesor Julio César Pacheco Pimentel, atacado a balazos frente a un colegio en Ate. La Fiscalía detectó que en ambos casos se utilizó la misma arma de fuego, lo que permitió conectar los asesinatos con la presunta organización criminal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más implicados y determinar el alcance total de la red, considerada una de las más complejas dedicadas al tráfico ilegal de propiedades en el país.