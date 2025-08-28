Ministro de Vivienda critica allanamiento a Nicanor Boluarte: "Ha sido desmedido y arbitrario"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, criticó el allanamiento a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. Según precisó, esta medida ha sido arbitraria y desmedida. Además, indicó la posible existencia de irregularidades en su ejecución.

"Tiene algunos visos de ilegalidad"

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde Trujillo, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que los niveles de coordinación para ejecutar dicha diligencia no habrían sido respetados por parte del Ministerio Público.

"Sobre el allanamiento lo que podría decir es que ha sido desmedido, ha sido arbitrario y tiene algunos visos de ilegalidad, porque cualquier allanamiento debe cautelar la integridad de las familias que están viviendo en la casa o domicilio allanado", dijo a la prensa, este jueves 28 de agosto.

De tal modo, Whittembury indicó que los allanamientos deben cautelar la integridad de las personas que se encuentran viviendo en el domicilio allanado y, ello se garantiza a través de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo no se habría cumplido con dicha acción. "Ese procedimiento no se ha respetado", precisó.

El allanamiento a la vivienda de Nicanor generó reacciones en el Ejecutivo, es así que no solo la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el tema durante un discurso en Palacio de Gobierno por el Día de la Defensa Nacional, el último miércoles 27 de agosto. Horas más tarde, todos los ministerios lanzaron un comunicado en conjunto, en donde rechazan el allanamiento a la vivienda del hermano de Boluarte y además, critican al Ministerio Público.

Sobre bonos a damnificados por explosión en av. Perú

Cabe mencionar que, Whittembury también se pronunció respecto de los bonos que se prometieron por parte del Gobierno a las familias afectadas ante la detonación de un artefacto explosivo en la avenida Perú, en Trujillo, el cual se registró el pasado jueves 14 de agosto.

Al respecto, indicó que la entrega de dicho bono se realizará en los próximos 11 a 12 días. Además, el ministro precisó que la cifra de afectados ha aumentado desde la fecha en que se registró este acto criminal que atemorizó a todo un barrio. Actualmente, se reportaron un total de 185 hogares damnificados.

De esta manera, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, se pronunció respecto al allanamiento a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. Según precisó, esta medida ha sido arbitraria y desmedida. Además, indicó la posible existencia de irregularidades en su ejecución.