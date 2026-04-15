Mujer resulta herida tras choque de minivan contra moto: Conductor del vehículo menor habría invadido carril

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de que la criminalidad, el sicariato y la extorsión continúan quitando vidas en todo el país, los accidentes de tránsito continúa siendo el factor principal de mortalidad. Esta vez, una mujer salvó de morir en el Cercado de Lima luego de un violento choque entre una minivan y una moto en horas de la mañana.

Mujer queda herida tras choque entre minivan y motocicleta

Alrededor de las 6 de la mañana, el vehículo mayor circula por el cruce de la avenida Naciones Unidas con jirón Zorritos cuando de pronto una motocicleta invadió su carril impactando al vehículo menor en ese preciso momento.

Producto del impacto, la pasajera de la moto salió volando y cayó tendida en el pavimento quedando fuertemente herida. Mientras que el conductor no presentó mayores afectaciones e incluso habría tenido un altercado con el conductor del otro vehículo.

Así lo indicó el propio chofer quien reveló que el otro conductor lo agarró a golpes en el rostro tras increparle por el choque. Incluso aseguró que le rompió la cabeza producto de este impase.

"La motocicleta me bloquea a mi, yo estaba en verde y lo choqué con la esquina, leve porque frené en seco. Me ha roto la cabeza y encima me ha dado puñetes", indicó a nuestro medio.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Una mujer resultó herida tras el choque entre una miniván y una motocicleta en el Cercado de Lima. Según el conductor del vehículo mayor, el motociclista habría invadido el carril, provocando el accidente.



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Joven fue trasladada a una clínica local

Ante el accidente, una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos llegó hasta la zona para atender a la joven que quedó herida en la vía pública. Por como estaba vestida, todo hacía indicar que se dirigía a su trabajo ya que contaba con una credencial de una conocida clínica de la capital.

Precisamente, los bomberos la trasladaron al centro médico más cercano para que reciba atención médica. Además, el conductor de la moto también fue llevado por otra ambulancia ya que resultó con heridas leves.

Por otro lado, el conductor de la minivan se quedó en el lugar de los hechos para iniciar las diligencias de rigor junto con los efectivos de la Policía Nacional del Perú quienes acudieron a atender la emergencia.

Para continuar con su trabajo, los efectivos cerraron parte de la avenida Naciones Unidas por lo que se presenta cierta congestión vehicular.

En resumen, una mujer quedó herida luego del violento choque entre una minivan y una motocicleta en el Cercado de Lima. La pasajera del vehículo menor fue trasladada a una clínica local para ser atendida.