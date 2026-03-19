Ministerio de la Mujer brinda asesoramiento legal a madre de conductor asesinado de 'Los Rojitos'

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene brindando apoyo legal a la madre del conductor asesinado de 'Los Rojitos', Marlene Vargas, quien continúa exigiendo justicia para su hijo, Jorge Luis Felix Vargas.

Madre pide justicia

En entrevista para América Noticias, durante el velorio de su hijo, Marlene Vargas continuó exigiendo que se atrape al sicario que asesinó a Jorge Luis y acabó con la vida de otras dos pasajeras.

"Lo único que yo pido es justicia porque mataron a una persona que yo tanto amaba que es mi hijo, yo quiero que las autoridades se encarguen de agilizar con todos los hechos ocurridos. La verdad que vean las cámaras, ahí se ve que el chico cruza. (...) Al señor presidente también quiero hacerle presente que así como yo, hay muchas madres, muchos padres, no soy la única, hay muchas personas como yo y están muriendo día a día", expresó.

Asimismo, reveló que habiendo pasado dos días desde el fallecimiento de su hijo, ninguna autoridad encargada de la criminalidad se ha comunicado para comprometerse con el caso. Sin embargo, Vargas reveló que la propia ministra de la Mujer, Edith Pariona, se comunicó para comprometerse a brindar asesoramiento y apoyo legal.

"Ahorita nadie se ha acercado a mi mas que la ministra de la Mujer, me está dando asesoramiento con un abogado de oficio, me va a tratar de ayudar porque no tengo mucho conocimiento. Si me han puesto un abogado de oficio del Estado y gracias a esa señorita que me ha ayudado de verdad y quisiera que las autoridades no se olviden de mi y vean mi caso, no me olviden", contó.

Gremio de transportes responsabiliza al Gobierno

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, responsabilizó al Gobierno por el asesinato de un conductor de 'Los Rojitos', al sostener que es consecuencia de falta de "políticas coherentes".

Vargas lamentó la situación en la que se encuentra el sector transporte que sufre de la extorsión y ataques por parte de delincuentes que buscan exigir pagos de cupos a las empresas.

"Es desgarrador, lamentable, es una situación difícil la que esta atravesando el sector y no sabemos cómo enfrentar esta situación ante las personas que están sufriendo, están padeciendo estos hechos delictuosos, la verdad es que conmueve. Lamentablemente esto es consecuencia de una falta de políticas coherentes de los que están en el Gobierno", señaló.

Durante el velorio de su propio hijo, quien falleció asesinado junto dos pasajeras cuando conducía una vehículo de 'Los Rojitos', Marlene Vargas, reveló que el Ministerio de la Mujer le brinda apoyo legal y continuará luchando por conseguir justicia.