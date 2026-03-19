Ministro del Interior asegura que se devolverá tranquilidad y orden: "Para que familias desarrollen sus proyectos"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, José Zapata, se pronunció sobre la ola de inseguridad ciudadana que se viene presentando en todo el país. Según precisó, las acciones que se realizan desde su institución se tiene el compromiso de devolver la tranquilidad y el orden al país.

Operativos en zonas focalizadas

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, desde el distrito de Los Olivos, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) también brindó detalles sobre lo que fue el operativo nocturno que realizaron en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia.

Es así que, Zapata resaltó las intervenciones que se realizan desde la Policía Nacional del Perú (PNP), las cuales se ejecutarían de manera "estratégica y focalizada" en los distritos que son vulnerables ante la inseguridad. Esto tendría la finalidad de que las familias peruanas puedan mantener una tranquilidad y no teman a generar negocios.

"Son operaciones policiales que viene desarrollando en espacios vulnerables, todo ello para devolver la tranquilidad, el orden, el control y que las familias puedan desarrollar sus proyectos en el marco de la ley", dijo ante la prensa, este jueves 19 de marzo.

Sobre Plan de Seguridad

Según precisó, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad concentra cuatro pilares fundamentales como la prevención, el control territorial, el fortalecimiento de la investigación criminal y la administración de justicia de la gestión penitenciaria.

De tal modo, se tienen 134 intervenciones estratégicas y, lo diferente a otros planes es que, cuenta con un instrumento de medición que definiría cualquier tipo de "desviación" del mismo, por lo que se podrá corregir. Además, detalló que se han establecido 100 zonas focalizadas en donde se realizan dichos operativos que tienen la finalidad de reducir los delitos de extorsión y homicidios.

Cabe mencionar que, el ministro Zapata se refirió al estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao. Sobre ello, indicó que esta medida no es determinante, pero permitiría a las fuerzas del orden actuar con mayor contundencia y eficacia. Asimismo, precisó que la intensificación de presencia policial en las calles, se ha dispuesto por encargo del presidente José María Balcázar.

El ministro José Zapata supervisa en el lugar las acciones policiales y recibe el reporte del general Jorge Castillo Vargas sobre los resultados del operativo.#SeguridadEnAcción pic.twitter.com/n2h9A2ut4J — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 19, 2026

En conclusión, el titular del Mininter, José Zapata, lideró un operativo policial en Lima Norte, en donde supervisó los trabajos de la Policía Nacional y, además declaró que mantiene el compromiso de devolver la tranquilidad a la ciudadanía.