Niña peruana de 2 años superó agresivo cáncer gracias a trasplante de hígado donado por su tía

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Valiente desde pequeña. Una niña de tan solo dos años superó un agresivo cáncer gracias al tarsplante de hígado donado por su tía. Esta nueva oportunidad de vida la celebró junto a sus padres y médicos del Hospotal Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Niña peruana de 2 años superó agresivo cáncer gracias a trasplante de hígado

En los pasillos del Hospital Rebagliati, del Seguro Social de Salud (EsSalud), se escuchó retumbar la campana de la victoria, gesto que representa que un paciente con cáncer ha vencido esta grave enfermedad tras luchar arduamente por curarse.

Esto le sucedió a la pequeña Milagritos que a su tan solo dos años de vida ha superado un agresivo cáncer de hígado tras la donación de este órgano por parte de un ser querido, en un hecho de amor familiar.

La gran noticia fue recibida el útlimo 18 de marzo, en medio de una emotiva ceremonia. Junto a sus padres y ante la presencia del cuerpo médico que la atendió y acompañó durante todo el proceso de su tratamiento celebraron que venció un hepatoblastoma que le fue diagnosticado en julio de 2025.

Hay que mencionar que, la menor de edad tenía un tumor maligno que comprometía todo su hígado y que inclusive estaba afectando sus pulmones. Sin embargo, tras varios meses de arduo tratamiento y un procedimiento quirúrgico complejo, hoy Milagritos, oriunda de Cajamarca, vuelve a sonreirle a la vida demostrando ser toda una guerrera a tan corta edad.

👶🏻 Milagritos, de dos años y medio, venció un agresivo cáncer hepático tras un trasplante en EsSalud, gracias a que su tía no solo le donó parte de su hígado, también le dio una nueva oportunidad de vida. 💙



Hoy ha vuelto a pintar, cantar y sonreír, reflejando el valor de la... pic.twitter.com/BSAvJf7Kor — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) March 18, 2026

Así fue su tratamiento para vencer al cáncer de hígado

Milagritos inició su tratamiento en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, sin embargo, los médicos confirmaron que la única esperanza de vida era un trasplante. Por lo tanto, la cirugia se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre y duró 15 horas.

La donante fue su tía, quien decidió entregarle parte de su hígado sin dudarlo. En ese contexto, tras cuatro meses de hospitalización y a su vez nuevas sesiones de quimioterapia, así luego de atravesas todo ello por fin pudo tocar la campana. Así, hoy sus exámenes están dentro de todo lo normal y su rutina de vida vuelve a ser la de antes.

Como vemos, una niña peruana de tan solo dos años superó un agresivo cáncer gracias al trasplante de hígado donado por su tía. La buena noticia la recibió en compañía de sus padres así como con todo el personal médico que la acompañó durante todo el proceso de su tratamiento en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud.