Anuncian corte de LUZ en Lima y Callao el 20 de marzo: ¿Tu distrito se verá afectado el viernes?

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y el Callao. Pluz Energía Perú anunció que ejecutará una nueva jornada de suspensión del servicio eléctrico en diversos distritos: ¿Está tu zona en la lista de las que se verán afectadas el viernes 20 de marzo?

¿Por qué será el corte de luz el 20 de marzo?

A través de su página web, la empresa Pluz Energía Perú reveló que el corte del servicio eléctrico en diversos puntos de la capital este viernes se deberá a una serie de trabajos de mantenimiento de la red que buscan evitar averías futuras en el suministro.

En ese marco dio a conocer los horarios escalonados en que se ejecutará la restricción de la energía eléctrica para que los usuarios tomen sus precauciones y busquen la mejor forma de aminorar el impacto de no contar con luz ese día, especialmente si tenían planeado hacer trabajo remoto.

Pluz Energía: Lista de distritos que no tendrán luz

A continuación, conoce los distritos de Lima y Callao donde se realizará el corte de luz este viernes. ¡Toma nota y evita sorpresas!

Corte en Puente Piedra

Horario de la suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Áreas afectadas: Asoc. Viv. Portales Jardines Valle Chillón Mzs. A1, A2, B, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F2, G, G1, H, H1, H2, I, I1, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, Asoc. Viv. Los Portales de Chillón Mzs. A1, B1, C1, D, D1, E Prima, E1, E1 Prima, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, LL1, M1, N1, Ñ1, O1, Lot. Villa Mercedes Mzs. A, B, C, D, E.

Sin luz en Bellavista

Áreas afectadas: Jr. Alfonso Ugarte cdra. 5, 6, 8, Jr. Elías Aguirre cdra. 6, Jr. Grau cdras. 5, 6, 7, 8, 9, Jr. Túpac Amaru cdras. 3, 4, 5, Jr. Olaya cdras. 4, 6, Jr. Maranga cdras. 5, 6, Jr. Mcal. Castilla cdras. 4, 5, 6, Av. José Gálvez cdras. 3, 4, 5, Jr. Cahuide cdra. 3, Jr. Colina cdras. 4, 5, Jr. Zarumilla cdra. 2.

afectadas: Jr. Alfonso Ugarte cdra. 5, 6, 8, Jr. Elías Aguirre cdra. 6, Jr. Grau cdras. 5, 6, 7, 8, 9, Jr. Túpac Amaru cdras. 3, 4, 5, Jr. Olaya cdras. 4, 6, Jr. Maranga cdras. 5, 6, Jr. Mcal. Castilla cdras. 4, 5, 6, Av. José Gálvez cdras. 3, 4, 5, Jr. Cahuide cdra. 3, Jr. Colina cdras. 4, 5, Jr. Zarumilla cdra. 2. Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En Santa Rosa de Quives

Zonas sin luz: C.P. Huanchipuquio Bajo Ramadales Ramal D, C.P. Huachipuquio El Roble 2 Mz. D.

Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En Los Olivos

Horario de la suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Áreas afectadas: Urb. Pro Lima Mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P, Q.

Interrupción del servicio en Arica

Zonas afectadas: Jr. Miguel Grau cuadras 4 y 5, Jr. San Martín de Porras cuadras 3, 4 y 5, Jr. Ramón Zavala cuadras 4 y 5, Jr. Santiago Antúnez de Mayolo y Jr. Inca Garcilazo de la Vega cuadras 1 y 2, ubicados en el distrito de Barranca .

. Horario: Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En el Callao

Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Zonas afectadas: Psje. Mendoza costado CTL Villar 890 SJT.

Si estabas pensando en hacer uso de algún electrodoméstico el viernes 20 de marzo, ten en cuenta antes si tu distrito está o no en la lista de los afectados por el corte de luz programado en Lima y Callao por Pluz Energía.