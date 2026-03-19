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Hugo de Zela sobre cambios en PCM

Premier Arroyo pide "resultados efectivos" a ministros, asegura canciller: "Hay entusiasmo por hacerlo así"

En declaraciones a la prensa, el canciller Hugo de Zela indicó que existe "entusiasmo" por parte de los ministros de Estado en realizar sus trabajos correspondientes para presentar "resultados efectivos".

Canciller Hugo de Zela sobre premier Luis Arroyo
Canciller Hugo de Zela sobre premier Luis Arroyo (Composición Exitosa)

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/03/2026

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El canciller Hugo de Zela se pronunció en torno a los recientes cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la salida de Denisse Miralles. Al respecto, indicó que el nuevo premier Luis Arroyo está exigiendo resultados efectivos a los distintos ministros de Estado; ello en el marco de diversas situaciones en el país.

No brindó detalles sobre Miralles

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) indicó que existe un tipo de entusiasmo de parte de los ministros de Estado para realizar su labor correspondiente en torno a los distintos problemas que se presentan en cada sector. 

En esa línea, evitó pronunciarse detalladamente sobre la salida de Denisse Miralles, quien fue invitada a concluir su trabajo como premier a solo un día de que el Gabinete Ministerial de ese entonces, exponga su plan de Gobierno para pedir el voto de confianza ante el Pleno del Congreso de la República.

"El nuevo premier, la indicación que nos ha dado es de que tenemos que producir resultados efectivos, tenemos que concentrarnos en realizar de la mejor manera posible nuestro trabajo cada uno de los ministros, hay entusiasmo por hacerlo así", dijo a TV Perú, este jueves 19 de marzo.

Plazo para exponer ante el Congreso

Además, de Zela indicó que el nuevo presidente del Consejo de Ministros volverá a mantener una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para coordinar una nueva fecha en donde puedan asistir al Parlamento para pedir la cuestión de confianza. 

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Según informó, el plazo estimado para realizar dicha exposición es de 30 días, contando desde el día en que el nuevo Gabinete Ministerial realizó la juramentación respectiva. El canciller no detalló si este acto se realizará antes o después de las elecciones generales 2026, las cuales se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

Disponen cancelar elecciones en Medio Oriente

En otro momento, el ministro de Zela informó que un total de 1,889 ciudadanos peruanos que se encuentran en el Medio Oriente no podrán ejercer su derecho al voto el 12 de abril; ello tras una decisión de Cancillería de cancelar de los comicios en esa parte del mundo debido a los conflictos armados.

"Lo que estamos haciendo fundamentalmente es proteger la vida de los peruanos que es obviamente el valor esencial", precisó el canciller.

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En conclusión, el canciller Hugo de Zela fue consultado sobre distintos temas que se están presentando tanto en su sector como en el Gabinete en general; ello en torno a la reciente salida de Denisse Miralles de la PCM.

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