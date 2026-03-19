PNP resguarda 64 patios de maniobras de transporte público ante ola de extorsión en Lima y Callao

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de una serie de ataques armados contra el sector transporte público, el cual dejó conductores y pasajeros fallecidos, la PNP ha puesto en marcha un plan que busca darles protección a decenas de transportistas.

PNP resguardará 64 patios de maniobras tras ola de extorsión

Exitosa llegó hasta el distrito de San Martín de Porres, específicamente al paradero final de la empresa TRANSLICSA la cual también fue víctimas de atentados en el pasado. Aquí, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Castillo Vargas, brindó detalles de las estrategias que se implementarán desde su lado.

En primer lugar, el general indicó que serán 64 patios de maniobras los que contarán con protección policial durante los próximos días. La idea es clara y es evitar que más unidades de transporte público sean atacadas por extorsionadores.

"Estamos verificando la ejecución de las estrategias que estamos realizando a fin de proteger a los ciudadanos y a conductores y pasajeros de los vehículos de transporte público. Ahorita tenemos 64 patios de maniobras en las cuales venimos coberturando servicios a fin de que no sean víctimas de atentados", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La Policía Nacional acudió al patio de maniobras de la empresa de transportes Translicsa, en San Martín de Porres, para garantizar el resguardo de los buses durante su ruta. En declaraciones para Exitosa, el jefe de la Región Policial Lima Centro aseguró... pic.twitter.com/CZapZYUvFR — Exitosa Noticias (@exitosape) March 19, 2026

Pasos y estrategias a seguir

Una de las acciones que se realizarán dentro de este plan será que dos efectivos motorizados de la Policía Nacional del Perú acompañen a los buses durante todo su recorrido. Además de ello, otros dos efectivos estarán dentro de las unidades con la finalidad de que puedan repeler un hipotético ataque armado.

"Una de las estrategias es 'Corredor Seguro' donde dos motos estarán detrás del vehículo acompañando a los vehículos por todo su recorrido. Dentro de los vehículos también estarán dos efectivos policiales para hacer acción de disuasión o de respuesta rápida ante cualquier atentado contra el conductor o el vehículo", añadió.

Adicionalmente, patrulleros de la PNP cuidarán todo el perímetro de los diferentes patios de maniobra que estarán a su cuidado en busca de cualquier movimiento inusual. A todo ello, se le sumará el operativo 'alfa y omega' donde cualquier vehículo sospechoso durante el recorrido de los buses será intervenido para prevenir ataques.

De momento, las fuerzas del orden no han indicado el periodo donde se dará seguridad a los terminales de estas líneas amenazadas por bandas criminales.

En resumen, la PNP resguardará un total de 64 patios de maniobras de empresas de transporte público ante la ola de ataques armados los cuales han dejado conductores y pasajeros fallecidos.