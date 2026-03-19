Pablo Guede con las horas contadas en Alianza Lima: Argentino asumiría como DT de San Lorenzo

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a encontrarse puntero en el Torneo Apertura, todo hace indicar que Pablo Guede podría dejar Alianza Lima tras el interés de un grande de su país. Y es que la prensa argentina ha señalado en las últimas horas que San Lorenzo se encuentra cerca de llegar a un acuerdo con el aún estratega blanquiazul.

Pablo Guede dejaría Alianza Lima para ir a San Lorenzo

En ESPN conversaron con el presidente interino del elenco cuervo, Sergio Constantino, quien brindó detalles de la negociación que vienen sosteniendo ambas partes. En primer lugar, alto directivo confirmó haber conversado con el representante de Guede y que este hasta les habría dado el sí en dicha charla.

"Sí. Hablamos con el representante de Guede y con Martín Palermo tuvimos una charla que la verdad nos gustó mucho", indicó.

Luego de ello, Constantino reveló que San Lorenzo no está dispuesto a pagar ninguna clausula de recisión la cual ascendería a 300 mil dólares. El dirigente aseguró que todo ello se verá en las siguientes conversaciones que sostendrán con Pablo Guede y su entorno.

"San Lorenzo va a proponer no pagar ninguna cláusula. Eso va a ser producto de una negociación. Va a prevalecer no solo lo futbolístico, sino también lo económico", indicó.

¡EL DT ESTARÍA ENTRE GUEDE Y PALERMO!



Sergio Constantino, Presidente de San Lorenzo, anticipó quién sería el sucesor de Damián Ayude.



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Próximas horas serán claves

A pesar de que Martín Palermo también parte con importantes chances de convertirse en entrenador de San Lorenzo, Constantino indicó que los diálogos con Guede han avanzado de la mejor manera por lo que sus esfuerzos se centrarán en ello.

"Nosotros nos concentramos en estas dos opciones y en las próximas horas vamos a tomar una determinación. Los dos proyectos nos gustaron mucho. Hay que mantener el orden económico para tener un nuevo DT", añadió.

En esa misma línea, en ESPN recalcaron que luego del partido ante Juan Pablo II en Matute, el propio estratega argentino viajará rumbo a Argentina para finiquitar las negociaciones. De concretarse, el DT dejaría al cuadro blanquiazul en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura quedando encaminados para llevarse esta competición.

Sin embargo, su deuda pendiente será a nivel internacional ya que fue eliminado en la Fase 1 de la Copa Libertadores a manos del humilde 2 de Mayo de Paraguay.

En resumen, Pablo Guede tendría las horas contadas en Alianza Lima ya que se convertiría en nuevo estratega de San Lorenzo, equipo del cual ya fue entrenador en el pasado.