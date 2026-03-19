Salhuana lamentó salida de Miralles de la PCM: "Me parece una mujer valiosa que tomó medidas inmediatas"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Acción Para el Progreso, Eduardo Salhuana, cuestionó que el presidente José María Balcázar haya pedido a Denisse Miralles que de un paso al costado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según indicó, la expremier supo reaccionar ante las diversas emergencias presentadas las últimas semanas en el país.

Considera que Miralles es una mujer "valiosa"

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el expresidente del Parlamento calificó a Miralles como "valiosa", señalando que dio la cara ante el incidente que ocurrió en Megantoni, Cusco, que desató una emergencia en el suministro de gas natural, la cual ya fue superada.

"Lamento la renuncia de la premier Miralles, me parece una mujer valiosa que ha tomado medidas inmediatas en el tema, por ejemplo, en la crisis de Megantoni, reaccionando inmediatamente, ella salió a la prensa, comunica, es una dama que lamento se haya apartado del Gabinete", dijo ante la prensa, este jueves 19 de marzo.

En esa línea, Salhuana consideró que los constantes cambios que ocurren en el Ejecutivo generan una inestabilidad que termina perjudicando a todos los ámbitos, tanto política como economía y demás. Por ello, hizo un llamado hacia las bancadas que expresaron su rechazo hacia otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado, en ese momento, por Miralles.

Al respecto, precisó que luego de su salida de la PCM, han juramentado otros ministros que "ni conocen" dichas bancadas, por lo que no tendrían idea de que decisión tomar en torno a la confianza al actual Gabinete de Luis Arroyo.

Evaluará confianza al Gabinete Arroyo

Según el parlamentario, bancadas como Renovación Popular y Avanza País habrían tenido una posición política "equivocada", debido a que, considera, habrían priorizado sus beneficios propios en lugar que los de la población. Por su parte, indicó que si estará dispuesto a escuchar la exposición de Arroyo y sus ministros para determinar su voto.

"El Gabinete seguro tiene plazo para venir hasta después de las elecciones, pero esa incertidumbre de la falta de confianza tampoco ayuda, tampoco colabora, entonces creo que ellos tomarán su decisión, en mi concepto los escucharemos", precisó Salhuana.

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Eduardo Salhuana, congresista, sobre contrato vinculado a familia de Brunella Horna: Todas son especulaciones periodísticas. Mientras no haya una decisión del juez, todo queda en especulación



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Para concluir, el parlamentario Eduardo Salhuana prefiere que la presentación del Gabinete Arroyo ante el Pleno del Congreso se realice antes de las elecciones generales 2026. Es así como, se definirá si las bancadas otorgan la confianza o no, en el marco de la salida de Denisse Miralles.