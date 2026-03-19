Víctima de ataque a 'Los Rojitos' perdió a su hijo el año pasado por un robo: Familia pide justicia

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres familias fueron enlutadas el último lunes 16 de marzo tras un ataque perpetrado por contra una unidad de la línea 'Los Rojitos' en San Juan de Miraflores, un acto criminal dirigido principalmente al transportista que conducía el vehículo, Jorge Luis Felix Vargas, quien perdió a la vida junto a tres pasajeras.

La madre del joven chofer viene pidiendo justicia y exige que se ataque al criminal que disparó contra la combi, a este pedido se suman las familias de Olinda Quispe Carhuaz y Asunción Quispe Ochoa, quienes viajaban en la unidad y fueron alcanzadas por los disparos del sujeto, perdido sus vidas.

Familia perdió a dos personas por la criminalidad

La familia de Olinda Quispe, de 50 años, perdió dos vidas a manos de la criminalidad, pues un año antes de que este ataque se registrara, la mujer junto a su esposo enterraron a su hijo quien fue asesinado cuando le robaron su motocicleta. Un año después Olinda es quien se encuentra siendo velada tras sumarse a la cifra de víctimas de extorsión y sicariato.

"Mire lo que ha pasado con la inseguridad, las autoridades no hacen nada, el Congreso no hace nada, no hay justicia para los pobres porque hay que tener plata para tener justicia en este país y eso no es justo", declaró la hermana de la víctima.

En medio del sufrimiento por su pérdida, los familiares se encuentran indignados, pues respecto al caso del hijo de Olinda, hasta la fecha no hay avances en la investigación. Por ello, hacen un llamado de justicia ante este nuevo crimen.

"No hay ninguna pista, ni que nos digan 'Sabes que, señores, estamos avanzando aquello'. Nada hasta ahorita, es nula [la justicia] para nosotros, no es justo. Ahora con la muerte de mi hermana, yo necesito que por favor ayúdenme con esto, apóyenme con esto, necesito que mi hermana descanse en paz", expresó.

Piden justicia por estudiante

Asunción Quispe Ochoa, de 28 años, fue la tercera víctima del crimen, ella volvía a su vivienda tras haber salido de sus clases de farmacéutica cuando subió a la combi de 'Los Rojitos' que fue atacado. La joven deja a una niña de solo 6 años en orfandad.

El día de los hechos, la madre de Asunción pasaba por la escena donde ocurrió el ataque en una unidad de la misma línea, llegando a ver el cuerpo de su hija. Su progenitora expresó su desesperanza con las autoridades y las investigaciones sobre el caso.

"No van a encontrar [a los responsables] por que yo no soy la mamá de un congresista, yo no soy la mamá de un alcalde, de nadie, simplemente solo soy una pobre provinciana y por mi nadie va hacer justicia ni para mi hija", dijo entre lágrimas.

Es en ese sentido que los familiares de Olinda Quispe Carhuaz y Asunción Quispe Ochoa, las pasajeras que fallecieron en el ataque a 'Los Rojitos' exigieron justicia por el fallecimiento de sus seres queridos.