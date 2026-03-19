Alianza Lima enviaría carta notarial a Franco Velazco por difamación tras declaraciones contra el club

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La pugna en los escritorios entre Alianza Lima y Universitario parece no tener cuando acabar. Y es que en las últimas horas el administrador crema encendió la polémica tras sus explosivas declaraciones donde comparó al elenco íntimo con Marruecos tras la reciente obtención de la Copa Africana por un fallo sorpresivo.

El mandamás merengue aseguró que los blanquiazules estarían contentos con el accionar de los marroquís dando a entender que buscan ganar todo en mesa. Así lo indicó durante una extensa charla con el programa 'Hablemos de Max'.

"Por ahí, no voy a decir nombres porque ahora todos son susceptibles, pero creo que han mandado una carta a Marruecos felicitándolos por el campeonato (Copa África) porque dicen que así se deben hacer las cosas", indicó entre risas.

Alianza Lima alista demanda contra Franco Velazco

Al parecer, estas palabras no gustaron nada en Alianza Lima de acuerdo a lo informado por el periodista Gerson Cuba de Ovación. El hombre de prensa indicó que el club blanquiazul estaría alistando una carta notarial por presunta difamación contra el administrador de Universitario.

Este documento tendría como finalidad que Franco Velazco se retracte o en todo caso ofrezca disculpas por sus polémica declaraciones.

"Alianza Lima enviaría hoy una carta notarial al administrador de Universitario, Franco Velazco, por presunta difamación tras las declaraciones brindadas ayer en su entrevista", señaló el citado periodista en sus redes sociales.

Alianza Lima enviaría hoy una carta notarial al administrador de Universitario, Franco Velazco, por presunta difamación tras las declaraciones brindadas ayer en su entrevista. pic.twitter.com/nS1r3CvGXa — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) March 19, 2026

Pablo Guede dejaría Alianza Lima

Las cosas en Alianza Lima no marchan de la mejor manera luego de las últimas informaciones que llegaron desde acerca del interés de San Lorenzo por Pablo Guede. El propio presidente de la institución de Boedo habló este jueves con ESPN y confirmó que ya existió un diálogo inicial con el aún DT blanquiazul.

Eso sí, el directivo cuervo señaló que buscarán no pagar la clausula de salida con la que cuenta el estratega lo cual se planteará durante la negociación. Según Exitosa pudo conocer, esta cifra alcanza los 300 mil dólares los cuales serían abonados por el propio Guede.

"San Lorenzo va a proponer no pagar ninguna cláusula. Eso va a ser producto de una negociación. Va a prevalecer no solo lo futbolístico, sino también lo económico", contó a ESPN.

En resumen, Alianza Lima enviaría una carta notarial al administrador de Universitario, Franco Velazco, por sus recientes declaraciones en L1 Max. El mandamás crema comparó a los blanquiazules con Marruecos tras haber ganado la Copa de África en mesa.