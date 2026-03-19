ANITRA revela que conductores dejan de laborar por criminalidad: "Tenemos flotas paradas"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Waldo Poma, reveló que muchos conductores están dejando de trabajar en el sector por el aumento de la extorsión y el sicariato, lo que está generando pérdidas en las empresas.

Fuga de conductores

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el dirigente gremial advirtió de una preocupante consecuencia de la criminalidad que atormenta a todos los sectores de la sociedad, pero cuyas víctimas más constantes se han vuelto los transportistas.

"Como producto de todo eso, el día de hoy tenemos una fuga de conductores hacia otros sectores de la actividad económica. Y como resultado tenemos grandes flotas de unidades nuevas que las empresas han tenido que comprar para calificar en sus nuevas autorizaciones y están paradas. ¿De donde sale la plata para pagar las letras?", explicó.

Ello ha generado una gran pérdida económica para las empresas de transporte formal, según detalló Poma, que se enfrentan a la posibilidad de quebrar por la falta de trabajadores, ingresos y la exigencia de pago de los extorsionadores.

"El transportista como empresario, como gremio, ya ni siquiera está preocupado por las extorsiones, ahora está preocupado en evitar quebrar. ¿Por qué? Porque no hay forma de pagar letras de vehículos, cuando están parados porque los conductores han tenido que migrar", indicó.

En ese sentido, sostuvo que en cualquier momento la capital sufrirá la falta de servicios de transporte o el servicio podría trasladarse a la informalidad por este problema.

Abandonados por el Gobierno

Waldo Poma, en representación de los transportistas detalló que el sector no le tiene mas fe a los políticos, debido a las constantes problemas por solucionar el problema y la falta de acciones.

"Hace rato hay un desgobierno, hace rato hay un abandono de poder, no hay un liderazgo, mientras no haya liderazgo nada va a funcionar, no hay alguien que infunda respeto y nosotros los transportistas lo sabemos por eso es que solucionamos nuestros problemas sin apoyo del Estado", declaró.

Debido a la problemática que afrontan, cada empresa está optando por solucionarlo a su manera, sin embargo, Poma expresó su indignación pro la situación actual. Además, descartó que se realice un nuevo paro de transportes debido a que no ha habido ninguna respuesta positiva del Gobierno.

Es en medio de esta difícil situación que el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Waldo Poma, dio a conocer que muchos conductores están prefiriendo ya no trabajar en el sector por extorsión y sicariato.