Universitario rechaza informe de Michael Espinoza sobre actos de racismo: "Se han equivocado"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes continúa luchando por demostrar que no existieron insultos racistas durante el encuentro ante UTC en el Estadio Monumental. Según los jugadores cajamarquinos, un sector de la tribuna sur les hizo ruidos de mono antes de que Alex Valera pateara el penal que luego se tradujo en el 2-0 final.

Rechazan informe de Michael Espinoza

Incluso, el juez del encuentro, Michael Espinoza, confirmó estos hechos en su informe presentado ante la Conar donde señala que él mismo escuchó estos improperios lo que lo llevó a activar el protocolo antiracismo impulsado por FIFA.

Sin embargo, el abogado de Universitario, Adrián Gilabert, se pronunció en las últimas horas sobre esta situación dejando en claro que cuentan con una importante cantidad de material audiovisual los cuales confirman que en ningún momento hubo insultos racistas contra Ángelo Campos o Piero Serra, ya que solo fueron cánticos del aficionado.

"Nosotros hemos recibido una cantidad de material probatorio, videos, audios, que de diferentes ángulos y hemos podido concluir, y pensando siempre con buena fe, que tanto Ángelo como el árbitro se han confundido, se han equivocado y han malinterpretado un cántico que es propio de Universitario y de su barra", indicó para América TV.

Universitario asegura que no hubo actos de racismo contra jugadores de UTC.

Será enviado a la Comisión Disciplinaria

En esa misma línea, el letrado comentó que todos los elementos que prueban su versión serán enviados a la Comisión Disciplinaria en caso se abra un proceso para determinar los hechos ocurridos en el Coloso de Ate.

"Este material probatorio se va a poner a disposición de la Comisión de Disciplina en caso de que nos notifiquen algún inicio de proceso disciplinario. Hasta este momento no hemos recibido absolutamente nada", añadió.

Es importante precisar que el administrador del elenco crema, Franco Velazco, aseguró que la Comisión Disciplinaria no tiene validez legal alguna ya que no fue elegida como indica el reglamento. Este señala que el grupo de trabajo debió ser conformado tras una Asamblea General con todos los clubes de la Liga 1.

A raíz de ello, precisó que todas las decisiones tomadas desde su entrada en vigor no tienen validez por lo que estaría pensando en que Jairo Concha y Javier Rabanal participen del próximo encuentro de la U.

De esta manera, el abogado de Universitario, Adrián Gilabert, aseguró que Michael Espinoza y Ángelo Campos confundieron insultos racistas con cánticos de la barra de la 'U' que se ubicó en la tribuna sur del Estadio Monumental.