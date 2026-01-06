Minsa alerta de riesgo sanitario ante acumulación de basura en el distrito de Carabayllo

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La acumulación de basura que se ha registrado en varios puntos del distrito de Carabayllo ha generado preocupación en el Ministerio de Salud (Minsa). Por tal motivo, emitió un comunicado en el que alerta de un riesgo sanitario que el municipio deberá atender, aplicando medidas correctivas bajo el marco de competencias del sector salud.

Informe se remitió a finales del 2025

Tras la declaratoria de emergencia que el Ministerio del Ambiente (Minam) emitió sobre la gestión de residuos sólidos por 60 días calendario en esta jurisdicción de Lima Norte, se publicó esta comunicación. La orden plantea fortalecer la gestión integral de residuos y eliminar los puntos críticos identificados en la vía pública.

"El informe remitido el 30 de diciembre del 2025 dispone, bajo el marco de competencias del sector salud, la implementación inmediata de medidas correctivas para fortalecer la gestión integral de residuos y eliminar los puntos críticos en la vía pública", señala parte del texto.

Se intervendrá el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde se supervisarán los residuos hospitalarios, por parte de la Digesa y la Diris Lima Norte. Esto se hará con la finalidad de garantizar que el manejo de estos restos cumplan con la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA, que asegure la correcta disposición de desechos que eviten focos infecciosos.

El Minsa recalca que todos los gobiernos locales deben ceñir sus acciones de acuerdo al marco normativo sanitario. Por otra parte, la Diris Lima Norte continuará con la supervisión y canalización de las actividades necesarias que velen por la salud pública y el restablecimiento del orden ambiental en Carabayllo.

Carabayllo en emergencia

La situación que atraviesa esta jurisdicción ha sido atendida por el gobierno central, declarándola en emergencia la gestión y el manejo de los residuos sólidos. La medida se sustentó en el cese parcial de las operaciones de manejo del municipio carabayllino que hacía temporalmente, ante el fin del contrato con la empresa encargada.

Frente a este escenario, una medida que la gestión municipal deberá hacer es elaborar y remitir al Minam un Plan de Acción en un plazo máximo de seis días hábiles. El documento deberá contener detalles de las acciones que se llevarán a cabo y el personal responsable.

Ante el problema de basura en espacio públicos que tiene Carabayllo, el Minsa ha alertado de un riesgo sanitario en el distrito. Por tal motivo, ha dispuesto la implementación de medidas correctivas que velen por la salud de la ciudadanía.