Rutas de Lima confirma que cese de operaciones no se dará este 2 de diciembre

02/12/2025 / Exitosa Noticias

La concesionaria Rutas de Lima confirmó mediante una carta oficial a la Municipalidad Metropolitana de Lima que no cesará sus operaciones este 2 de diciembre como lo habían advertido con antelación.

Evalúan tiempo de postergación

A través de una carta dirigida a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML, anunciaron que tras las reuniones sostenidas con un diálogo calificado como "positivo", informaron la decisión.

"En la mañana de hoy 1 de diciembre de 2025, se ha concretado una primera reunión, que calificamos como positiva y ala que esperamos sigan otras que permitan la coordinación necesaria para atender el escenario que enfrentamos. Consideramos que más allá de las posiciones discrepantes que podamos tener y que debatiremos en los fueros correspondientes, debemos actuar de forma responsable", señalaron.

El documento es firmado por el liquidador Carlos Enrique Corbella Espinoza y dirigido a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada del municipio, hace primero referencia directa al contrato de concesión "Vías Nueva de Lima", suscrito el 9 de enero del 2013. Además, reiteraron la crítica situación financiera que enfrenta y solicita mantener coordinaciones institucionales para evitar la interrupción del servicio.

" Hoy podemos confirmar que no tendremos que dejar de operar el día 2 de diciembre ye estamos evaluando cuánto tiempo más puede postergarse el agotamiento de los recursos de la compañía y, consecuentemente, la situación de imposibilidad", informaron.

MML confirma que Rutas de Lima no cesará

La MML, a través de un comunicado, confirmó que Rutas de Lima no cesará operaciones este 2 de diciembre y enfatizaron que el contrato está vigente, mientras ello suceda "no hay marco legal que ampare la entrega pacífica".

En el pronunciamiento resaltaron que la empresa actúa de "mala fe" y recalcó que sus acciones afectan el interés público, al postergar el abandono sin dar una fecha clara. Asimismo, mencionaron que la comunica ha notificado a la concesionaria el incumplimiento contractual al iniciar la disolución y liquidación de la compañía.

Advertencia previa a falta de ingresos

Como se recuerda el 11 de noviembre, Rutas de Lima notificó que, al haber perdido casi el total de sus ingresos, se encontraba operando únicamente con reservas. En dicho comunicado, advirtieron que de no revertirse la situación, sería imposible continuar prestando el servicio más allá de tres semanas a partir de esa fecha.

El 26 de noviembre, la concesionaria publicó un comunicado en el que informaban que desde el 2 de diciembre podría dejar de operar sus concesiones ante la falta de ingresos a consecuencia de haber dejado de recaudar en los peajes ubicados en Punta Negra y Villa El Salvador.

A través de un comunicado oficial, la compañía recordó que se encuentra inoperativa de adquirir fondos desde el último 5 de noviembre, en cumplimiento del fallo del Juzgado Investigación Preparatoria de Pachacámac, que dispuso la suspensión del cobro de dicho servicio en las garitas de los mencionados distritos de Lima sur.

Es así como actualmente, Rutas de Lima confirmó a la MML que no dejará de operar tras haber sostenido reuniones y están evaluando hasta cuando se podría retrasar el cese de operaciones.

