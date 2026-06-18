Municipalidad de Lima dispone restricción vehicular en el Centro Histórico ante anuncio de movilizaciones

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al anuncio de las movilizaciones convocadas por el partido político Juntos por el Perú para este viernes 19 en la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la restricción temporal de la circulación vehicular en el Centro Histórico.

En ese sentido, la medida se aplicará desde la medianoche de mañana, viernes 19, hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio, en el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre, Miguel Grau, los jirones Paruro, Amazonas y el contorno al río Rímac, distrito Cercado de Lima.

Plan de desvío vehicular

MML: Zona intangible para el desarrollo de marchas

De acuerdo con lo señalado por la MML, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

En ese sentido, señalan que el cierre de las vías y el control del tránsito durante las movilizaciones estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las unidades operativas de la comuna limeña.

"Que quede claro que la Municipalidad de Lima se ve obligada a adoptar estas estrictas medidas a fin de proteger el Centro Histórico por mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la cuidad", señala su misiva.

Con respecto a los vehículos de transporte público, la MML indicó que la PNP podrá "habilitar o restringir" la circulación del Metropolitano y los corredores complementarios, de acuerdo con la "necesidad de seguridad y/o circunstancias" que pudieran presentarse en la vía pública.

Anuncian acciones legales contra quienes generen violencia y daños en la capital

Ante la posibilidad de que puedan generarse conatos de violencia o situaciones de mayor gravedad en el Centro Histórico, la Municipalidad de Lima advirtió que tomará acciones legales con las personas que resulten responsables de alterar el orden público.

"La Municipalidad de Lima, a través de su Procuraduría Pública, iniciará las acciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos vandálicos o disturbios que afecten la integridad del Centro Histórico o de los transeúntes. El principio de autoridad se respeta en nuestra ciudad capital", menciona la entidad.

Bajo esta consideración, señalan que si los partidos políticos, a través de sus dirigentes, insisten en violar el marco jurídico, les aplicarán todo el peso de la ley, en salvaguarda de los vecinos de la capital.

Desde la MML precisan que estarán atentos a todo el desarrollo de la movilización convocada por Juntos por el Perú.