Poder Judicial declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE por elecciones complementarias

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial determinó la inadmisibilidad del recurso de amparo presentado por Renzo Reggiardo contra el ente electoral. La medida responde a una falta de claridad en los argumentos legales del demandante sobre los nuevos comicios en la capital, otorgándose un plazo perentorio para subsanar los errores.

El origen del conflicto legal

Esta decisión judicial se sustentó en el incumplimiento de requisitos técnicos establecidos en el Código Procesal Civil. Según el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, la demanda presentada por el funcionario municipal no define con precisión su condición jurídica ni los objetivos constitucionales que busca alcanzar actualmente.

La resolución emitida señala que el documento legal incurre en omisiones que impiden su trámite inmediato en esta instancia. El magistrado a cargo determinó que las pretensiones sobre la convocatoria a elecciones complementarias no cumplen con la estructura necesaria para ser evaluadas por el sistema de justicia.

El sistema de justicia peruano busca que cualquier proceso de amparo tenga fundamentos sólidos y coherentes desde su presentación inicial. En este contexto, la omisión de detalles clave sobre la vulneración de derechos fundamentales ha sido el motivo principal para frenar temporalmente el avance de este expediente.

Esta situación legal pone en pausa las aspiraciones de un sector político que busca renovar los cargos municipales mediante el sufragio. El juzgado ha sido enfático en que no se puede avanzar sin que exista una exposición clara de los motivos que justifican la intervención del órgano judicial.

Plazos y posibles consecuencias judiciales

Ante las deficiencias detectadas, la justicia peruana ha otorgado un periodo de tres días hábiles para que se realicen las correcciones. Según el fallo emitido por el juzgado, si Reggiardo no cumple con aclarar sus pretensiones en dicho tiempo, el caso será archivado definitivamente.

La controversia surge por la intención de forzar una nueva convocatoria electoral tras los cambios en la administración edilicia de la capital. La resolución judicial enfatiza que el cumplimiento del artículo 121 del Código Procesal Civil es obligatorio para cualquier ciudadano que interponga una acción legal.

demanda

De no presentarse las aclaraciones solicitadas, el Jurado Nacional de Elecciones quedaría exento de responder a este recurso específico en el corto plazo. El PJ mantiene una postura estricta sobre la claridad que deben tener los procesos que involucran a las instituciones electorales del país.

Ante ello, el documento judicial recalca que la transparencia en la condición jurídica es vital para el debido proceso en el Perú. Si se logra subsanar el error, el juzgado analizará si el pedido de Renzo Reggiardo contra el JNE por elecciones complementarias cumple los requisitos.