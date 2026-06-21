Municipalidad de Lima restablece circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la serie de restricciones impuestas por la Municipalidad de Lima por las manifestaciones programas en los días pasados, la institución ha emitido un comunicado para dar a conocer que se restablece la circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima para todos los peatones y conductores que desean visitar la zona turística de la capital.

Comunicado para anunciar restablecimiento de la circulación vehicular

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, desde las 00:00 horas del domingo 21 de junio de 2026, se restableció la circulación vehicular regular dentro del perímetro delimitado del Centro Histórico de Lima, luego de la aplicación de una restricción temporal debido a las movilizaciones registradas en la ciudad, impulsadas por razones políticas en los siguientes puntos: Av. Tacna, av. Garcilaso de la Vega, av. 9 de Diciembre, av. Miguel Grau, Jr. Paruro, Jr. Amazonas y el contorno al río Rímac

Por medio un comunicación en sus redes sociales, la institución dio a conocer que la medida tiene como finalidad restablecer y favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas propias del Centro de Lima, un lugar significativo para la ciudad por su alto tránsito de personas de todo el mundo que visitan el país.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Jn4q9rpsIJ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 21, 2026

¿Desde cuándo comenzó la restricción?

Según el documento difundido, la disposición fue establecida mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002618-2026-MML-GMU-SER, en la que se evaluó la suspensión temporal del tránsito vehicular considerando los acontecimientos ocurridos durante los días previos, especialmente la movilización principal realizada el viernes 19 de junio de 2026.

"El Centro Histórico de Lima, es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO", mencionó el comunicado.

En ese sentido, para la toma de estas acciones, Municipalidad de Lima indicó que, se tomaron en cuenta los desplazamientos controlados, las acciones de resguardo en puntos estratégicos de la ciudad y la habilitación progresiva de las vías del Centro Histórico durante las primeras horas del sábado 20 de junio.

Asimismo, precisó que, pese al levantamiento de la restricción vehicular, se mantendrá la presencia de la Policía Nacional del Perú en la zona, de acuerdo con sus competencias, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden público y el libre tránsito de los peatones. Finalmente con este anuncio, la Municipalidad de Lima restablece la completa circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima.