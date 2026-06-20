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Día del Padre

Desde "Daddy" hasta "Papito": Reniec revela la lista de nombres de peruanos en honor a los padres

Con motivo de las celebraciones por el Día del Padre, Reniec compartió las estadísticas de los ciudadanos que llevan en su Documento Nacional de Identidad (DNI) nombres inspirados en el pilar de la familia.

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20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/06/2026

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Por el Día del Padre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió un tierno reporte que expone cómo la figura paterna deja una huella imborrable en el propio nombre de cientos de ciudadanos. Desde términos afectuosos tradicionales hasta adaptaciones en otros idiomas, estas denominaciones reflejan el profundo orgullo filial en la sociedad peruana.

La creatividad nacional al registrar a los recién nacidos siempre sorprende, y esta ocasión no es la excepción. De acuerdo con la información oficial emitida por el ente registral, existen diversos nombres inspirados directamente en la palabra "papá" o sus variantes más cariñosas, los cuales hoy forman parte de la identidad de miles de compatriotas que llevan este homenaje impregnado de por vida.

El nombre "Daddy" lidera el ranking

Dentro del listado presentado por el Reniec, el nombre que lidera indiscutiblemente las estadísticas es "Daddy", registrando un total de 340 ciudadanos. Esta opción evidencia una clara influencia de la cultura popular o modismos extranjeros asentados en el país. 

A este le sigue el tierno apelativo de "Papi", con 37 registros, mientras que "Paterno", una alternativa con un matiz mucho más formal, ha sido elegida para nombrar a 30 personas.

Asimismo, las expresiones llenas de ternura familiar también se abren espacio en las actas de nacimiento oficiales. El diminutivo afectuoso de "Papito" cuenta con 15 registros a nivel nacional, demostrando que el cariño del hogar puede transformarse perfectamente en una identidad legal.

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Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "Hay nombres que se heredan y otros que son un homenaje a papá. y que hoy forman parte de la identidad de miles de peruanos. Se llaman: Daddy Papi 340 37 Paterno 30 Papito Padre 15 5 Dad 5 Pa 2. 1 Tayta Father 1 RENIEC 7.67 DO"

Otros idiomas y la inclusión del quechua

El reporte también visibiliza opciones más sobrias, así como adaptaciones lingüísticas que demuestran la diversidad de los padres de familia. Los nombres "Padre" y "Dad" (este último proveniente del inglés) empatan con 5 ciudadanos cada uno. Por su parte, la mínima expresión de cariño condensada en solo dos letras, "Pa", está registrada legalmente en el documento de identidad de 2 personas.

En el último peldaño de este curioso listado, compartiendo una sola ocurrencia, se encuentran los nombres "Father" y el entrañable término andino "Tayta". Esta última palabra, que significa "padre" en lengua quechua, resalta de forma especial por su profundo valor cultural y el respeto hacia los jefes del hogar en las comunidades de nuestra sierra.

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En definitiva, estos datos demuestran que el amor hacia los padres trasciende las palabras de afecto cotidianas y se inmortaliza a través de la identidad. Sea por una profunda devoción familiar, por mantener vivas las raíces lingüísticas, o por sumarse a tendencias modernas, llevar en el nombre un homenaje explícito al progenitor es un reflejo de que la figura paterna sigue siendo un pilar fundamental en la sociedad peruana.

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