¡Atención! Reabren av. Abancay pese a cierre ordenado por la MML tras la fuerte congestión en el Centro Histórico

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos que transitan por el Centro Histórico de Lima recibieron una buena noticia en medio del cierre total vehicular ordenado por la Municipalidad Metropolitana. Debido a la fuerte congestión que se presentaba en distintos puntos de la capital, las autoridades ordenaron la reapertura de la avenida Abancay.

Y es que desde tempranas horas de este viernes 19 de junio, cientos de ciudadanos se vieron obligados a bajar de las unidades de transporte público para poder llegar a sus respectivos destinos. Por suerte, ambos sentidos de esta arteria principal ya se encuentran habilitados para el transporte urbano y particular.

Reabren avenida Abancay tras fuerte congestión vehicular

Como es de conocimiento público, el propio Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de la República de Juntos por el Perú, y diversos movimientos sociales, convocaron a una marcha para este viernes 19 de junio. Es importante grupo de ciudadanos busca manifestarse contra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales.

Ante ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso un cierre vehicular total de una serie de avenidas y calles del Centro Histórico buscando evitar concentraciones en el corazón de la capital. Por ello, desde las 00:00 hora de este viernes la avenida Abancay y otras vías se clausuraron para el transporte público y privado.

Lamentablemente, esta medida generó una fuerte congestión vehicular en las vías utilizadas como desvíos. Las imágenes que circulaban en redes sociales mostraban a cientos de ciudadanos completamente confundidos y sorprendidos ante el cierre total de esta vía que conecta San Juan de Lurigancho y el Rímac con el Cercado de Lima.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La avenida Abancay fue reabierta al tránsito vehicular luego del cierre dispuesto por la Municipalidad de Lima ante el anuncio de protestas en el Centro Histórico. La restricción había generado una fuerte congestión en la zona.



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Ante esta problemática, la Policía Nacional del Perú ordenó la reapertura de la avenida Abancay en ambos sentidos para el transporte público y privado. Con ello, se busca aliviar las largas colas de vehículos en las calles del Centro Histórico.

Cierre del Centro Histórico irá hasta el lunes 22

Es importante precisar que el cierre dispuesto por la comuna limeña irá hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio ante las movilizaciones anunciadas para el fin de semana. El propio alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que este dictamen se da a raíz de que las concentraciones masivas están prohibidas por resolución municipal.

De esta manera, las autoridades ordenaron la reapertura de la avenida Abancay a pesar del cierre anunciado por la Municipalidad de Lima. La congestión vehicular en el corazón de la capital fue la principal razón para dar marcha atrás.