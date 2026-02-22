Crimen en puente Acho: Acribillan de cinco impactos de bala a 'colectivero' de 23 años

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Nuevo atentado criminal ha sido perpetrado al promediar las 9:00 p. m. del sábado 21 de febrero. Un 'colectivero' fue acribillado de cinco impactos de bala a la altura del puente Acho, en el distrito del Rímac, desatando pánico en los ciudadanos y demás transportistas que presenciaron la tragedia.

El fatídico ataque se produce un día después de que culmine el estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao que había decretado por el gobierno del expresidente José Jerí.

Nuevo hecho de sangre en la capital

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor identificado como Joan Luis Flores Guerrero (23 años), se encontraba estacionado en sentido de sur a norte en el concurrido paradero de transporte público.

Sin remordimiento alguno, los sicarios grabaron el hecho criminal, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Con el pasar de los minutos llegaron los peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar sus diligencias según ley, por su parte, personal del Ministerio Público hizo lo propio para horas más tarde ordenar el levantamiento del cadáver.

La muerte del joven 'colectivero' que trabajaba todos los días desde Zapallal hasta la Vía de Evitamiento ha generado conmoción en sus compañeros. Sus deudos exigen justicia para hallar con los responsables de la nueva vida perdida a manos de la criminalidad organizada.

Retiran Puesto de Comando Unificado de la plaza Gastañeta

A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio detalle del retiro del Puesto de Comando Unificado que se encontraba ubicado en la Plaza Gastañeta - Cercado de Lima.

Ante el reclamo expresado por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), las fuerzas castrenses indicaron que procedieron al retiro de sus operaciones por la culminación del estado de emergencia, previsto para el viernes 20 de febrero.

Como se recuerda, el puesto fue inaugurado durante la primera declaratoria del régimen de excepción, a inicios de noviembre del 2025, a fin de coordinar y fortalecer las acciones tácticas contra la inseguridad ciudadana, mediante el trabajo conjunto de la PNP, Fuerzas Armadas y el Serenazgo de la MML.

Desde la MML señalaron que dicha acción "debilitaba" el control territorial. Ante esta situación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhortó al presidente José María Balcázar a darle prioridad a la lucha contra la delincuencia, la cual viene cobrando vidas sin cesar, tal como lo ocurrido en el puente Acho.