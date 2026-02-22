RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
¡Aparatoso choque!

Fatal accidente en Puno: Bus cae al ABISMO tras chocar con camioneta y deja cuatro fallecidos

En la comunidad campesina de Punta Ayllu, un aparatoso choque entre una camioneta y un bus que transportaba a un grupo de músicos causó la muerte de cuatro personas, incluyendo un menor de edad.

Tragedia en Puno: Bus interprovincial cae al abismo y deja cuatro fallecidos.
Tragedia en Puno: Bus interprovincial cae al abismo y deja cuatro fallecidos. Andina

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 22/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Un trágico accidente de tránsito se registró en Puno este sábado, cuando una camioneta impactó violentamente contra un bus interprovincial que transportaba músicos. El choque provocó que la unidad cayera a un abismo, dejando un saldo de cuatro fallecidos y varios heridos.

Músicos fallecen tras caída de bus a un abismo en Puno

El hecho ocurrió a las 7:50 de la mañana en la comunidad campesina de Punta Ayllu, en la carretera Patambuco - Juliaca. El bus de la empresa Valle Inambari, de placa B10-957, que trasladaba a músicos de la banda de tarqueada "Unión Santa Cruz" se despistó al colisionar con una camioneta Toyota Hilux, de placa V0Q-707.

El choque frontal dejó al vehículo mejor siniestrado a unos metros de la vía, mientras que el bus se llevó la peor parte al terminar al fondo de un precipicio.

Hasta el momento, se han confirmado el fallecimiento de cuatro personas: Francisco Quispe Mamani (51), Elvis Curí Mamani (27), un menor de 14 años que llegó sin vida al centro de salud de Crucero y una cuarta víctima aun no identificada.

Según información preliminar, los músicos que viajaban en la unidad provenían de Putina Punco y se dirigían hacia comunidades aledañas para cumplir con presentaciones artísticas.

Abogado de joven que presuntamente atropelló a deportista Lizeth Marzano: "Descartado que estaba ebrio"
Lee también

Abogado de joven que presuntamente atropelló a deportista Lizeth Marzano: "Descartado que estaba ebrio"

El representante de la Fiscalía Provincial Penal de Sandia, Francisco Quispe Huacani, junto a la unidad especializada UPIAT Juliaca, se encuentran investigando las causas exactas del siniestro y el paradero del conductor de la camioneta involucrada aun es desconocido.

Bus interprovincial que llevaba músicos cae al abismo tras choque en carretera Juliaca
Bus interprovincial que llevaba músicos cae al abismo tras choque en carretera Patambuco-Juliaca.

El saldo de heridos tras el fatal accidente fue de 23, muchos de ellos en estado crítico. Todos fueron auxiliados inicialmente en el lugar y luego trasladados de emergencia.

¡Tragedia en Chachapoyas! Madre y sus dos hijos desaparecen tras intentar cruzar el río Marañón
Lee también

¡Tragedia en Chachapoyas! Madre y sus dos hijos desaparecen tras intentar cruzar el río Marañón

Los más graves llegaron al hospital San Martín de Porres de Macusani, donde el equipo médico activó sus procolos de emergencia para estabilizar a los pacientes. En los casos que fueron necesarios, fueron derivados a centros de mayor complejidad.

A su vez, el fiscal a cargo llegó al lugar del siniestro para disponer el levantamiento de los cadáveres y su identificación formal. En tanto, la PNP y peritos en accidentes de tránsito recaban pruebnas para determinar las responsabilidades. 

Avioneta de la PNP cae tras desperfecto en Pucallpa

Este jueves, se registró un accidente aéreo que encendió las alertas en la selva peruana, luego de que una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) sufriera un percance mientras sobrevolaba la región Loreto.

La aeronave trasladaba a un detenido por presunto delito de narcotráfico desde el distrito de Vargas Guerra, en la localidad de Orellana, provincia de Ucayali, con destino a la ciudad de Pucallpa.

De acuerdo con reportes de medios locales, la avioneta habría presentado un desperfecto mecánico en pleno trayecto, situación que obligó al piloto a ejecutar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la maniobra no evitó que la nave terminara cayendo en la Quebrada Maquía.

Temas relacionados Accidente accidente mortal Bus Exitosa Puno Patambuco Puno Valle Inambari

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA