Fatal accidente en Puno: Bus cae al ABISMO tras chocar con camioneta y deja cuatro fallecidos

Un trágico accidente de tránsito se registró en Puno este sábado, cuando una camioneta impactó violentamente contra un bus interprovincial que transportaba músicos. El choque provocó que la unidad cayera a un abismo, dejando un saldo de cuatro fallecidos y varios heridos.

El hecho ocurrió a las 7:50 de la mañana en la comunidad campesina de Punta Ayllu, en la carretera Patambuco - Juliaca. El bus de la empresa Valle Inambari, de placa B10-957, que trasladaba a músicos de la banda de tarqueada "Unión Santa Cruz" se despistó al colisionar con una camioneta Toyota Hilux, de placa V0Q-707.

El choque frontal dejó al vehículo mejor siniestrado a unos metros de la vía, mientras que el bus se llevó la peor parte al terminar al fondo de un precipicio.

Hasta el momento, se han confirmado el fallecimiento de cuatro personas: Francisco Quispe Mamani (51), Elvis Curí Mamani (27), un menor de 14 años que llegó sin vida al centro de salud de Crucero y una cuarta víctima aun no identificada.

Según información preliminar, los músicos que viajaban en la unidad provenían de Putina Punco y se dirigían hacia comunidades aledañas para cumplir con presentaciones artísticas.

El representante de la Fiscalía Provincial Penal de Sandia, Francisco Quispe Huacani, junto a la unidad especializada UPIAT Juliaca, se encuentran investigando las causas exactas del siniestro y el paradero del conductor de la camioneta involucrada aun es desconocido.

El saldo de heridos tras el fatal accidente fue de 23, muchos de ellos en estado crítico. Todos fueron auxiliados inicialmente en el lugar y luego trasladados de emergencia.

Los más graves llegaron al hospital San Martín de Porres de Macusani, donde el equipo médico activó sus procolos de emergencia para estabilizar a los pacientes. En los casos que fueron necesarios, fueron derivados a centros de mayor complejidad.

A su vez, el fiscal a cargo llegó al lugar del siniestro para disponer el levantamiento de los cadáveres y su identificación formal. En tanto, la PNP y peritos en accidentes de tránsito recaban pruebnas para determinar las responsabilidades.

