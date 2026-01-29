Costa del Perú presentará lluvias de verano en los próximos días: Entérate desde cuándo será este suceso

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la costa peruana registrará episodios de lluvias de verano durante las próximas horas, principalmente durante la madrugada, noche y el atardecer.

En ese sentido, a través de la presente nota te contamos los detalles del nuevo reporte del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, a fin de que tomes tus precauciones y sobre todo, evites contraer enfermedades respiratorias y otros males en plena temporada de verano.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su reporte, este evento se presentará entre la madrugada del 29 y el 30 de enero en los departamentos de la costa sur, como, Arequipa, Moquegua y Tacna. En tanto, en la costa centro y norte, que incluye a Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, se prevén lluvias a partir del 30 de enero al 1 de febrero.

Especialistas del Senamhi explicaron que el aumento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerán el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, situación asociada al Aviso Meteorológico N.º 027 sobre precipitaciones en la sierra.

En ese sentido, las lluvias se presentarían de manera intermitente y dispersa, principalmente durante el atardecer, noches y madrugadas. Asimismo, el incremento de la nubosidad contribuirá a la normalización de las temperaturas máximas y mínimas; sin embargo, se espera que el brillo solar se mantenga de forma intermitente y que persista la sensación de bochorno.

#Infórmate #Senamhi #Informa Lima amanece con cobertura nubosa proveniente de la sierra.



El aumento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera favorecen el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral. pic.twitter.com/LLJERNiWgZ — Senamhi (@Senamhiperu) January 29, 2026

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano, específicamente en la costa del Perú.