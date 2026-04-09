Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para este jueves 9 de abril

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú vuelve a captar la atención de ciudadanos y mercados este jueves 9 de abril, en medio de un escenario marcado por ligeras fluctuaciones en los últimos días. Tras un periodo de relativa calma, el dólar muestra una tendencia al alza que genera expectativa, especialmente entre quienes realizan transacciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar presenta una cotización de 3.489 para la compra y 3.599 para la venta . Estas cifras reflejan un incremento frente a jornadas previas, donde la moneda estadounidense había registrado una leve caída y luego cierta estabilidad.

Este comportamiento responde a diversos factores tanto externos como internos. A nivel internacional, la fortaleza del dólar se ha visto impulsada por expectativas económicas en Estados Unidos, mientras que en el plano local persisten algunas incertidumbres políticas y económicas que influyen en la demanda de la divisa extranjera.

En ese contexto, el reciente repunte rompe con dos días consecutivos de descenso y una etapa de estabilidad parcial, lo que sugiere una recuperación en la cotización. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de variaciones aún se mantiene dentro de márgenes manejables, sin representar un escenario de volatilidad extrema en el mercado cambiario peruano.

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía y a los inversionistas mantenerse atentos a la evolución del tipo de cambio, especialmente en un contexto global cambiante. El dólar sigue siendo un indicador clave de la economía, por lo que su comportamiento continuará siendo observado de cerca en los próximos días.

Precio del dólar hoy, jueves 9 de abril

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el reciente comportamiento del dólar refleja un mercado aún sensible a factores externos e internos. Aunque el alza rompe una breve racha de estabilidad, no implica una crisis inmediata. Sin embargo, se recomienda cautela, ya que el tipo de cambio podría seguir fluctuando en los próximos días.