Municipalidad de Huaral rinde homenaje póstumo a Manolo Rojas con multitudinaria despedida

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Provincial de Huaral realizó un homenaje póstumo al humorista Manolo Rojas, quien fue despedido en su tierra natal con ceremonia oficial, que reunió a sus autoridades y familiares, así como a cientos de ciudadanos.

Desde la madrugada, los restos del artista llegaron a la ciudad, y el traslado de los mismos fue acompañado por una multitud que llegó con globos blancos y muestras de cariños. El fuerte vínculo de unión entre el humorista y su comunidad fue evidente en las diferentes muestras del afecto de la gente.

El recorrido del artista incluía calles representativas de Huaral, donde algunos vecinos se unieron al cortejo fúnebre, mientras la banda musical seguía el féretro con la dirección de la marcha, provocando un estado de emoción en cada rincón del recorrido.

Después, los restos fueron trasladados al Club Social La Huaquilla, donde tuvo lugar el velorio con presencia masiva de la gente que llegó para despedir a este artista en un espacio que se convirtió en la pieza central del homenaje.

Homenaje oficial y despedida simbólica

El homenaje central tuvo lugar en el frontis de la municipalidad, donde las autoridades locales descrito en la trayectoria del humorista y su aporte a la cultura popular peruana. Además, recalcar que será siempre considerado como "el Hijo de Huaral".

Durante la ceremonia, los asistentes acompañaron el acto con aplausos y expresando su reconocimiento y agradecieron por el aporte a la cultura humorística, representando el nombre de Huaral.

El recorrido también incluyó una parada en la Cruz Dos de Mayo, un lugar significativo para el artista, donde vecinos realizaron oraciones y gestos simbólicos en memoria de quien consideraban un referente local.

El artista fue reconocido como una figura que "llevó el nombre de Huaral en alto", lo que reforzó el carácter identitario del homenaje realizado en su honor. Después de dar palabras el coronel de la PNP de Huaral, los aplausos llegaron acompañados de la canción que cantó Manolo Rojas en su momento para su pueblo natal.

Velorio y retorno a Lima

El velorio en el Club Social La Huaquilla congregó a familiares, amigos y seguidores, quienes llegaron de distintos puntos para rendirle un último tributo en su ciudad natal.

La despedida estuvo marcada por una alta participación ciudadana, evidenciando el impacto que tuvo el humorista en el público y su cercanía con la gente a lo largo de su carrera.

Tras las actividades en Huaral, los restos del artista fueron trasladados nuevamente a Lima, donde se realizarán las ceremonias finales antes de su entierro.