NASA revela cómo será Artemis III: tres lanzamientos y pruebas clave antes del regreso a la luna

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La NASA reveló nuevos detalles de Artemis III, una misión prevista para 2027 que pondrá a prueba tecnologías necesarias para futuras expediciones lunares. A diferencia de lo previsto inicialmente, la tripulación no aterrizará en la Luna, sino que realizará pruebas en órbita terrestre.

Artemis III probará naves y sistemas de acoplamiento

La misión contempla la participación de cuatro astronautas y una serie de operaciones con vehículos desarrollados por distintas empresas. El objetivo será comprobar los procedimientos de acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas de aterrizaje lunar que utilizarán las próximas expediciones del programa Artemis.

Según la NASA, el plan incluye tres lanzamientos independientes para preparar las pruebas. Primero despegaría el cohete New Glenn, de Blue Origin; después, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), con la nave Orion y su tripulación. Finalmente, se lanzaría Starship, desarrollada por SpaceX.

We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we're accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY. — NASA (@NASA) October 23, 2026

La estancia en el espacio está prevista para aproximadamente 14 días, aunque podría extenderse hasta 17, según los detalles difundidos sobre la planificación. La fecha exacta del despegue todavía no ha sido anunciada, por lo que el calendario de Artemis III permanece sujeto a los preparativos técnicos.

El regreso de astronautas a la Luna está previsto para 2028

Artemis IV será la siguiente etapa del programa y tiene como objetivo llevar astronautas a la superficie lunar en 2028. Para ello, la NASA deberá completar las pruebas de los sistemas de aterrizaje y verificar que las naves puedan operar de manera segura durante las futuras expediciones.

El programa requiere la coordinación de la NASA con Blue Origin y SpaceX, compañías encargadas de desarrollar vehículos que participarán en las operaciones lunares. Las pruebas de Artemis III servirán para evaluar el funcionamiento de los sistemas de acoplamiento antes de que las próximas misiones intenten llegar a la superficie.

Los astronautas completaron su entrenamiento submarino.

Según informó la NASA, Artemis III se centrará en probar las operaciones de las futuras naves de aterrizaje en órbita terrestre. La agencia todavía debe completar los preparativos antes de confirmar la fecha exacta del lanzamiento.

La planificación también contempla desafíos técnicos que podrían afectar el calendario previsto. Aunque la NASA mantiene 2027 como objetivo para Artemis III y 2028 para Artemis IV, ambas fechas dependen del avance de los preparativos y de la validación de los sistemas necesarios para las misiones.

Con estas pruebas, Artemis III será una etapa de preparación para el regreso de astronautas a la Luna. La misión prevista para 2027 permitirá evaluar tecnologías de acoplamiento en órbita terrestre, mientras que Artemis IV mantiene el objetivo de llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar en 2028.