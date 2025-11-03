Niña de 12 años fue secuestrada por un hombre de 32 tras contacto en redes sociales en Independencia

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una niña de 12 años fue secuestrada por un sujeto de 32 años en el distrito de Independencia, luego de haber sido contactada por internet.

Según la denuncia del padre, la menor salió de su casa en San Martín de Porres el 1 de noviembre, cerca de las 5 de la tarde, con sus primas para pasear y comer un helado.

Sin embargo, la adolescente se separó del grupo y se dirigió hacia la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Tomás Valle, donde fue vista por última vez.

El padre explicó que las cámaras de seguridad de Independencia y San Martín de Porres permitieron seguir el rastro de la menor, quien fue vista ingresando a una vivienda donde, según las investigaciones, vivía el presunto secuestrador.

"La dueña sabía algo", afirma el padre

El padre de la menor relató que su hija fue hallada en una casa particular, y señaló que la dueña del inmueble estaría implicada en el caso.

"La señora sabe algo. Ella permitió que una menor entrara a su casa", declaró indignado a Exitosa Noticias.

El hombre afirmó que el sospechoso se habría fugado, pese a la presencia de los vecinos y familiares en el lugar. "No entiendo cómo pudo escapar si todos estábamos ahí, debe haber cómplices", sostuvo, exigiendo que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Actualmente, la propietaria de la vivienda permanece detenida en la Comisaría de Independencia, mientras la Policía continúa con las investigaciones para ubicar al presunto responsable, quien sería inquilino del edificio donde ocurrió el hecho.

Investigación y pedido de justicia

La menor fue trasladada a Medicina Legal para determinar si fue víctima de tocamientos o agresión sexual. "Queremos saber qué le pasó a mi hija, el médico legista nos dirá en qué estado está", indicó el padre.

El progenitor también contó que su hija no solía contarle con quién hablaba en redes sociales, y que todo lo mantenía en secreto.

Las autoridades revisarán el celular de la menor para identificar al responsable y determinar desde cuándo mantenía comunicación con él.

El padre, visiblemente afectado, pidió que se haga justicia. "Si le ha hecho daño a mi hija, tiene que pagar con cárcel. Que lo capturen pronto", expresó con firmeza.

El caso ha generado gran conmoción en Lima Norte, donde vecinos y familiares exigen mayor vigilancia y control sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad. La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para capturar al sospechoso y determinar si existen otras personas implicadas en el secuestro.