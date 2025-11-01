Anuncian corte de agua programado para el lunes, 3 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Por más de 10 horas sin agua? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a través de su canal de difusión de WhatsApp que este lunes, 3 de noviembre, suspenderá temporalmente la conexión del recurso hídrico en la capital. Conoce en esta nota si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

Varios sectores de Lima Metropolitana tendrán corte de agua debido a labores de mantenimiento y limpieza en los reservorios, según dio a conocer la empresa estatal de Sedapal, en su más reciente reporte, donde también detallan que el objetivo de la interrupción del servicio en un lapso de tiempo es poder garantizar que el recurso llegue a todos los hogares de forma saludable y sin inconvenientes en un futuro.

Ante esta medida, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua de forma anticipada en recipientes que luego deben ser bien tapados.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", señaló la empresa.

Interrupción del servicio en Chorrillos

Áreas afectadas: A.H. Villa Tácala, A.H. Vista Alegre Comité 29, Comité 30, Comité 31, Comité 32, P.J. Cocharcas Alto, Urb. Popular Cocharcas, P.J. Tácala, P.J. Vista Alegre.

A.H. Villa Tácala, A.H. Vista Alegre Comité 29, Comité 30, Comité 31, Comité 32, P.J. Cocharcas Alto, Urb. Popular Cocharcas, P.J. Tácala, P.J. Vista Alegre. Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sectores 89 y 81.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Corte de agua en VMT

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 309.

Áreas afectadas: A.H. José C. Mariátegui 1°, 3° y 7° etapa, P.J. Vallecitos Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Sta. Rosa de Belén, San Gabriel Bajo Mz. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3; Ampl. Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ro de Mayo (Pilón), PJ. Arenal Alto.

Sin agua en Independencia

Áreas afectadas: A.H. Villa El Ángel, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante. A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante Comité 3.

A.H. Villa El Ángel, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante. A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante Comité 3. Horario de corte: Desde las 12 m. a 8:00 p.m.

Desde las 12 m. a 8:00 p.m. Sector 331.

Motivo: Limpieza de reservorio.

¿Qué pasa si no regresa el servicio de agua?

Finalmente, aconsejan a los vecinos que en caso de que el servicio no se restablezca en el horario programado, no duden en comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, con solo tener el número de su suministro a la mano para tomar las acciones inmediatas y dar pronta solución al inconveniente.

En resumen, toma tus precauciones ante el anuncio de Sedapal, en sus redes sociales, de que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima este lunes, 3 de noviembre.