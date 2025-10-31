¿Dina Boluarte buscaría volver a la política para tener inmunidad?: "Cinco años de tranquilidad"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el periodista y analista político, Enrique Castillo, indicó que, probablemente, Dina Boluarte buscaría tentar un nuevo cargo en la política para obtener inmunidad y, por ende, "cinco años de tranquilidad".

Boluarte buscaría volver a la política

Según el análisis brindado por Castillo indica que tendría que pasar, al menos, un periodo de gobierno de cinco años para que la exmandataria encuentre un campo más apto para su regreso a la política y logre generar confianza en sus palabras.

"Es muy difícil que en este momento Dina Boluarte pueda pretender generar adhesiones. A pesar de que, hay que decirlo, en el Perú no necesitas muchísimos votos para llegar pero es muy difícil", comentó.

Los recuerdos más marcados que tendría Boluarte desde la percepción ciudadana sería la entrega de regalos como los relojes de marca Rolex, los constantes viajes de la exjefa de Estado y las cirugías plásticas a la que se habría sometido durante su gestión, según recapituló el periodista.

Acciones que durante su gobierno habrían perjudicado su imagen y formado opiniones negativas respecto a su capacidad técnica y criterio para manejar un cargo público como el de la máxima autoridad de un país.

Inmunidad política

Sin embargo, la postulación a un cargo público por elección no solo tendría intenciones de servicio a la ciudadanía. El regreso a la función pública le supondría el ingreso a la inmunidad parlamentaria, garantía personal que beneficia que un legislador no sea procesado ni detenido por persecución política, según lo aprobado por el Congreso de la República.

"Más allá de lo jocoso, puede estar relacionado también con lo que, a veces, muchos políticos buscan: la inmunidad. El tener un periodo de cinco años donde todas tus investigaciones se paralizan y respiras tranquilo mientras la Fiscalía se llena de otros casos", expuso Castillo.

Este procedimiento aplicado para los políticos en función pública no se descarta sea un motivador para su postulación como diputada o senadora. "De pronto lo que Dina Boluarte está buscando es cinco años de tranquilidad y de impunidad", señaló el analista.

Tal especulación sobre su regreso a la política se dio luego que su abogado, Juan Carlos Portugal, anunciará para Exitosa que su defendida no habría cerrado la posibilidad de ingresar al Parlamento Bicameral.

Como se recuerda, durante el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) logró los niveles más bajos de aprobación ciudadana respecto a su gestión alcanzado récords mínimos de 2.5%. Además, el último día de su gestión se debió a una vacancia presidencial impulsada desde el Congreso de la República perdiendo la base de su estabilidad política.

Como indica el analista y periodista, Enrique Castillo, la posibilidad del retorno a la política por parte de Dina Boluarte tendría un impulso para obtener inmunidad parlamentaria, mas descartó que sea un momento adecuado para su postulación en las Elecciones 2026.