Vasco Madueño cuenta que Guillermo Dávila estuvo a su lado tras la muerte de su madre, Jessica Madueño

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vasco Madueño pasó por uno de los momentos más duros de su vida con la muerte de su madre, Jessica Madueño, tras su lucha contra el cáncer. Por suerte, no estuvo solo, pues su papá, Guillermo Dávila, y su familia lo acompañaron y apoyaron en este duro momento.

Vasco Madueño anuncia la muerte de su madre

El viernes 19 de diciembre, Vasco Madueño sorprendió a sus seguidores al contar que su mamá había fallecido hace casi un mes.

La noticia se había mantenido privada, y el cantante explicó que necesitaba un tiempo para procesar el dolor antes de compartirlo públicamente.

"Estos últimos dos meses la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Después de una larga lucha, ahora descansa en paz", contó Vasco Madueño.

El joven explicó que su madre fue mucho más que una madre: "Me crió y me dio la vida, fue mi compañera y amiga", recordó conmovido.

Guillermo Dávila apoyó a Vasco Madueño

Durante este difícil proceso, Vasco Madueño contó con el acompañamiento de su familia, especialmente de su padre, Guillermo Dávila, con quien había retomado su relación pública en 2024 tras conocerse la enfermedad de Jessica Madueño.

"Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella", expresó.

El cantante destacó la importancia de la contención familiar en estos momentos, subrayando que haber pasado tiempo con su madre antes de su partida fue fundamental para él.

Además, Vasco Madueño explicó por qué no había compartido la noticia antes en redes sociales: "Esperé un tiempo para anunciarlo en mis redes porque no fue fácil dar esta noticia", aclaró.

Vasco Madueño agradece a su madre

El hijo del cantante venezolano terminó su mensaje dándole las gracias a su mamá, Jessica Madueño, por enseñarle a amar la música, y también a sus seguidores por todo el apoyo en este momento tan difícil.

"Me mostró la música y todas las cosas que ahora en la vida me apasionan. Le debo muchas cosas, tantas que no alcanzaría el espacio para nombrarlas y estoy eternamente agradecido (...) No fue fácil dar esta noticia, quiero agradecerles a todos por su apoyo", añadió.

El cantante Vasco Madueño atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, Jessica Madueño, y destacó que su padre, Guillermo Dávila, estuvo a su lado durante este duro proceso.