"No están entendiendo el problema": Exministro del Interior critica al Ejecutivo por proyecto sobre terrorismo urbano

Por la tarde de este jueves 26 de septiembre, Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete, brindó una conferencia de prensa, junto a otros ministros, donde anunciaron una serie de medidas que buscan combatir la ola de extorsión y delincuencia que ocasionó un paro general de transportistas que puso de cabeza a toda Lima.

Por ello, Exitosa conversó con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, acerca de esta serie de acciones que el gobierno de Dina Boluarte anunció en las últimas horas. El también exjefe del INPE criticó duramente una de las que más llamó la atención, el proyecto de ley que tipifica todos estos delitos como terrorismo urbano.

Según su perspectiva, este cambio de denominación de dichos crímenes no sirve en nada ya que estos cuentan con castigos bastantes severos. A su vez, consideró que gran parte del Ejecutivo sigue sin entender el problema al que se están enfrentando por lo que ve pocas chances de cambio.

"Es la peor propuesta que se ha formulado en este tiempo. Eso supone que no están entendiendo el problema, ni la dimensión del problema. Cambiar de nombre a los delitos no cambia absolutamente nada. El sicariato ya tiene cadena perpetua, la extorsión tiene penas de 15 años para arriba de manera que incrementar las penas o cambiarle de nombre como ocurrió hace décadas atrás, no resuelve absolutamente nada y si por esa línea es que no están entendiendo las consecuencias del problema", indicó.