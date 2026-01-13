José Jerí: Bancada de Somos Perú abrirá un proceso disciplinario en su contra por reunión con empresario chino

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que se revelara que el presidente José Jerí sostuvo un "encuentro extraoficial" con un empresario chino ligado al círculo más íntimo de la expresidenta Dina Boluarte, desde la bancada de Somos Perú anunciaron medidas para con el actual mandatario del Perú por esta práctica que ha revivido uno de los momentos más oscuros del también exjefe de Estado, Pedro Castillo.

En entrevista con Exitosa, el parlamentario del "partido del corazón", Héctor Valer Pinto, cuestionó la "reunión" del presidente con Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre, en un chifa ubicado en San Borja, así como a las formas en que se dio la cita entre ambos.

Proceso disciplinario por reunión a escondidas

Como es de conocimiento, el presente Jerí acudió al establecimiento prácticamente cubriéndose el rostro para no ser reconocido. Esta práctica, más los antecedentes del empresario chino por su cercanía a la gestión Boluarte, han sido detonantes para que su propia bancada le abra un proceso disciplinario.

Cabe señalar, que el ciudadano oriental formó parte de la delegación que viajó a China en julio del 2024, la cual estuvo encabezada por la exjefa de Estado, teniendo presencia en actividades de alto nivel con autoridades del país asiático. Además, mantuvo reuniones con los congresistas y personas cercanas al Ejecutivo de ese entonces; no obstante, nunca fueron transparentadas como tal, situación que puso "en alerta" a todo Somos Perú.

"Supuestamente ha ido a cenar a esas altas horas de la noche, pero nadie le cree su justificación (...) tenemos la obligación de esclarecer estos hechos ante el pueblo del Perú y por esa razón vamos a abrir un proceso de investigación disciplinaria al interior de la bancada al congresista José Enrique Jerí Oré, en su función de presidente de la república", comentó esta mañana en "Hablemos Claro".

Caso podría verse en la Comisión de Ética, pese a mea culpa de Jerí

El haberse reunido con el empresario chino en mención sin contemplar los lineamiento de transparencia en el Estado también provocaría el "retorno" obligado del José Jerí al Congreso, puesto que, el titular de la Comisión de Ética del Parlamento, Elvis Vergara, anunció que están evaluando la posibilidad de citar al presidente a la brevedad posible.

"Más allá de aclarar a la ciudadanía, tiene que venir al Congreso a aclarar el tema. Estamos evaluando citarlo para esta próxima sesión que va a ser el día miércoles, vamos a enviar el oficio seguramente en las próximas horas", aseveró a Exitosa.

En la previa, Jerí Oré había descartado cualquier irregularidad en el encuentro que se produjo luego de Navidad. "No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello, es un mea culpa que debo hacer", señaló.

Desde el Congreso han tomado cuenta el caso, es cuestión de horas para que oficialice la invitación al mandatario para que brinde sus descargos.