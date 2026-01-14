Canciller Hugo de Zela tras reunión de Jerí con empresario chino: "Hay que esperar sus explicaciones"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reunión extraoficial del presidente de la República José Jerí con un empresario chino el pasado 26 de diciembre se ha hecho pública y ha traído consigo numerosos cuestionamientos y críticas. Frente a ello, el canciller Hugo de Zela se pronunció y marcó una clara postura.

Hugo de Zela pide cautela antes de juzgar

El cuestionable encuentro fue revelado esta semana, donde Jerí, encapuchado, se encontró con Zhihua Yang en su propio chifa pasadas las 10 de la noche. Según declaraciones del jefe de Estado, su único objetivo fue planificar el Día de la Amistad Perú-China.

Ante la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela se pronunció brevemente y pidió no adelantar juicio contra el mandatario de 39 años, pues corresponde esperar a escuchar sus explicaciones ante el Congreso.

"Yo creo que no hay que apresurarnos a sacar conclusiones, hay que esperar a las explicaciones que ha ofrecido dar el señor Presidente en la Comisión de Fiscalización, y, hasta ese momento, debemos aguardar a ver cómo se desarrollan las cosas", aseguró De Zela.

Jerí habría incurrido en un "acto que linda con lo delincuencial", afirma Cesar Delgado-Guembes.

Reunión de Jerí con empresario chino "es una acción encubierta"

Tras la polémica suscitada a raíz de la reunión secreta del jefe de Estado, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, aseguró que la "acción encubierta" del mandatario "linda con lo delincuencial" y que constituye una "mancha" en el ejercicio de la Presidencia.

"No es la manera más loable, notable ni decente de realizar lo que él dice que ha hecho, que es coordinar la celebración. Si tienes que hacerlo, hay canales formales y protocolares muy sencillos que no requieren que te escondas ni que vayas encapuchado a una reunión esperando no ser visto", sostuvo.

En ese sentido, el abogado aseguró que se trata de una acción encubierta, la cual también ha generado que la Comisión de Fiscalización del Congreso le solicite más información sobre la reunión al jefe de Estado, abriendo la posibilidad de que sea citado.

Delgado-Guembes se cuestionó respecto al verdadero motivo de la reunión a escondidas con Yang, que, según considera, constituye una "mancha horrible y negativa" en el ejercicio de la Presidencia, que podría indicar "un patrón en la personalidad" de Jerí.

El exoficial del Parlamento comparó el accionar y "hábitos" del mandatario interino con el del encarcelado expresidente Pedro Castillo, señalando que Somos Perú, partido de Jerí, tiene otro tipo de formación y cimientos.