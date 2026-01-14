Esposa de transportista encara a José Jerí por abandono de las autoridades: "¿Quién me apoya a mí?"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del intento de reunión entre el presidente José Jerí y gremios de transportistas en el terminal terrestre de Santa Catalina, un momento de tensión marcó la jornada.

La esposa de un trabajador del sector burló la seguridad del Estado para acercarse al mandatario y reclamar por el abandono que asegura sufrir tras el ataque extorsivo que dejó a su pareja gravemente herida.

Visiblemente afectada, la mujer relató que su esposo fue baleado hace más de cuatro meses en un atentado vinculado a mafias de extorsión, y desde entonces permanece postrado. La situación la ha obligado a asumir deudas con un centro de salud y otros compromisos económicos que no puede cubrir. "¿Quién me apoya a mí?" , exclamó frente al presidente, entre lágrimas y frustración .

Un reclamo directo

Antes de lograr acercarse, la mujer fue bloqueada por personal de seguridad, lo que generó su indignación ante la proporción en la que se vio impedida de avanzar en comparación al hecho de que no llevaba más que su propia presencia y la total disposición a ser revisada antes de entablar diálogo con el mandatario.

"Sáqueme la mano, así deben ser con los delincuentes, no con nosotros", reclamó.

Tras varios intentos, finalmente pudo estar frente al mandatario y expresar su pedido, haciendo hincapié en la difícil situación financiera en la que se haya ella y sus menores hijos producto de que su esposo no pueda trabajar después del ataque que sufrió.

"¿Quién le da un plato de comida diario a mi hijo y a los hijos de mi pareja? Tiene dos hijos. Yo por favor pido, así como ayudaron a uno dos, ayúdenos. Yo debo a otras personas, vienen a cobrarme, mi marido no trabaja, son más de 4 meses, lo balearon. Y no es justo, yo me quiero acercar y que su seguridad me trate así".

El episodio ocurrió mientras Jerí buscaba entablar diálogo con los gremios de transporte, en un ambiente marcado por la desconfianza y las críticas. Los representantes del sector han cuestionado la falta de medidas efectivas contra la violencia y la extorsión que afecta a conductores y empresarios, acusando al Ejecutivo de priorizar la imagen pública sobre soluciones concretas.

La escena expuso la distancia entre las autoridades y los ciudadanos que padecen directamente la violencia criminal. El grito de "¿Quién me apoya a mí?" resume el sentimiento de abandono de muchas familias de transportistas, que esperan acciones concretas para enfrentar la inseguridad y aliviar las consecuencias económicas de estos ataques.