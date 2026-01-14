José Jerí asegura no temer a investigación tras reunión con empresario chino: "No tengo nada que ocultar"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí permanece en el centro de la polémica luego de las imágenes reveladas por un dominical donde sostiene una reunión extraoficial con un empresario chino al interior de un chifa. Pese a ello, el jefe de Estado asegura no temer a la investigación que se abrirá en el Parlamento ya que no tiene nada que ocultar.

José Jerí asegura que no tiene nada que ocultar

Esto lo dijo durante su visita al paradero Acho en el Rímac en medio de un nuevo paro de transportistas como protesta a los constantes ataques armados que sufren a diario. Ahí, el mandatario fue consultado sobre la indagación que se le abrirá en el Congreso de la República para conocer más detalles de lo que fue aquel encuentro con un hombre de negocios de China.

José Jerí dejó en claro que no tendrá problemas para asistir al Legislativo cuando sea convocado por la comisión correspondiente ya que no tiene nada que temer o que ocultar. Eso sí, el mandatario reconoció que este encuentro no se dio en las circunstancias correspondientes para el cargo que ocupa.

"La respuesta la voy a dar cuando me convoque. Acá no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer y lo cierto es que cuando me convoquen yo iré. El tema es que no hay que distraer la atención, admito que las circunstancias que se dieron no fueron las más óptimas y eso ha generado comparaciones que no vienen al caso. Admito ese nivel de error, lo acepto, pero no hubo nada irregular, nada raro más allá de lo que ya anuncié", indicó.

José Jerí sobre investigación en el Congreso por reunión con empresario chino: No tengo nada que ocultar, nada que temer, cuando me convoquen iré. No hay que distraer la atención, admito que las circunstancias no fueron las optimas



Fue para actividades privadas

En otro momento de su respuesta, el presidente interino señaló que la reunión no fue convocada por su persona, pero que de igual manera asistió para cumplir actividades no oficiales y privadas las cuales serán aclaradas en sus descargos por escrito.

"Las coordinaciones que se hicieron han sido constantes en el tiempo. Al margen de si se han enterado o no, ellos saben perfectamente todas las acciones que se han desempeñado con ellos. En principio, yo no convoqué una reunión, yo fui a hacer otras actividades privadas, pero eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos por documento y ahí se va entender todo el panorama", añadió.

En resumen, el presidente de la República, José Jerí aseguró no tener nada que temer ni ocultar por la investigación que se le abrirá tras la reunión irregular con un empresario chino.