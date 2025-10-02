No te quedes varado: ATU confirma horarios del transporte formal para el 2 de octubre

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el paro convocado por un sector de transportistas este jueves 2 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que los principales servicios de transporte público formal operarán al 100% de su capacidad. La medida busca garantizar que los usuarios puedan desplazarse sin contratiempos en la capital y el Callao.

Según lo informado, el Metropolitano, los corredores complementarios, la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como el servicio Aerodirecto hacia el aeropuerto Jorge Chávez, mantendrán su funcionamiento habitual.

De esta manera, se busca contrarrestar el impacto que pueda generar la paralización convocada por un grupo minoritario de transportistas.

La ATU también recordó que más de 10,000 efectivos policiales estarán desplegados para reforzar la seguridad en las principales vías y puntos de acceso al transporte público, en coordinación con el Ministerio del Interior.

Horarios de operación para el jueves 2 de octubre

Los servicios funcionarán con los siguientes horarios confirmados:

Metropolitano y corredores complementarios : desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

: desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Buses alimentadores : desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche.

: desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche. Línea 1 del Metro de Lima y Callao : de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Línea 2 del Metro de Lima y Callao : de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Servicio Aerodirecto: operará con normalidad durante todo el día.

Estos periodos establecidos permitirán atender la alta demanda de pasajeros, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral.

La ATU recomienda a los ciudadanos planificar sus viajes y, de ser posible, desplazarse en las denominadas "horas valle" para evitar aglomeraciones.

Supervisión y seguridad durante la jornada

La entidad de transporte detalló que el Centro de Gestión y Control monitoreará en tiempo real el funcionamiento de cada uno de los servicios, en constante coordinación con la Policía Nacional.

Asimismo, personal de la ATU estará desplegado en puntos estratégicos de Lima y Callao para verificar que el transporte formal mantenga su regularidad y se atiendan de inmediato posibles incidencias.

En paralelo, se enfatizó la importancia de que los usuarios utilicen únicamente transporte público autorizado, evitando recurrir a servicios informales que podrían poner en riesgo su seguridad.

Con estas medidas, la ATU busca no solo garantizar la continuidad del transporte formal durante el paro, sino dar a conocer a los ciudadanos los horarios en los que funcionará el Metropolitano, los Corredores y el servicio de Aerodirecto hacia el aeropuerto Jorge Chávez.