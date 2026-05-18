Múltiple choque en carretera dejó dos muertos y más de 40 heridos: Accidente en investigación

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El múltiple choque que involucró dos autobuses, un tráiler y un automóvil en la carretera dejó varios heridos y dos muertos, de acuerdo al último reporte policial. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

Accidente en carretera deja varios heridos: Balance preliminar

Lo que debía ser un recorrido sin mayores contratiempos se convirtió en una escena de tensión para varios pasajeros. De acuerdo a los recientes reportes, en la madrugada, precisamente en la carretera Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 33, en el municipio de Magdalena, Jalisco, se evidenció un trágico accidente de tránsito.

El percance involucró cuatro vehículos: un tráiler, dos autobuses con pasajeros a bordo que regresaban a Guadalajara desde Rincón de Guayabitos y un automóvil. Según las primeras diligencias, todo apuntaría a que uno de los buses se habría quedado sin frenos hasta impactar contra otro autobús y este a su vez contra el tráiler.

Posteriormente, un auto sedán particular colisionó a falta de visualización porque la zona era oscura. Al tener conocimiento del accidente, hasta la escena se acercaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Magdalena, Tequila, Protección Civil de El Arenal y Cruz Roja para atender a los afectados por el múltiple choque.

Tragedia en Tepic-Guadalajara: Choque bajo investigación

Lamentablemente, se reveló que el accidente de tránsito en la carretera Tepic-Guadalajara dejó al menos dos muertos (del auto sedán) y 44 heridos. Elementos del Ministerio Público y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar para extraer los cuerpos y realizar el proceso correspondiente, mientras que los lesionados fueron llevados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La policía de México realiza las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las responsabilidades del caso y cómo se dio origen a la tragedia que deja en luto a dos familias.

🔴#IMPORTANTE | Ocurrió un choque múltiple en la autopista Guadalajara - Tepic en el municipio de Tequila, el saldo fue de 44 heridos y dos personas fallecidas.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/nEPVOgq8sU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 18, 2026

Accidente en Perú: Reportan nuevo choque del Metropolitano

No solo en México se evidenció un accidente vehicular, sino también en Perú. Pues bien, precisamente en la mañana de este lunes 18 de mayo, tres buses del Metropolitano chocaron entre sí muy cerca de la Estación Angamos ocasionando que los pasajeros tengan que bajar a la vía para ponerse a buen recaudo.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se reportó que el incidente dejó más de 40 heridos, entre ellos dos madres gestantes y una niña. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, reveló que enviaron cuatro ambulancias para atender a los afectados a raíz de la colisión.

Una vez más una tragedia en carretera deja en luto varias familias. Esta vez, en México, un múltiple choque dejó al menos dos muertos y más de 40 heridos en la carretera Tepic-Guadalajara.