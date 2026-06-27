Fuerte réplica sísmica sacude Venezuela HOY, sábado 27 de junio, tras devastadores terremotos

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las réplicas sísmicas en Venezuela luego de los devastadores terremotos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter registrados el pasado miércoles, 24 de junio continúan. La tarde de hoy, cerca a Caracas, se ha producido un nuevo sismo, en la siguiente nota te contamos todos los pormenores.

Nueva réplica azota Venzuela tras devastadores terremotos

La tarde de este sábado, 27 de junio, un movimiento telúrico de magnitud 4.8 sacudió este sábado la costa central de Venezuela a las 14:20 hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Este nuevo movimiento de la tierra en territorio venezolano se produce tres días después del doble terremoto de gran intensidad que golpeó el norte del país, el miércoles 24 de junio, considerados los más potentes registrados en la nación caribeña desde 1900.

El sismo ocurrió las 3:20 p.m. (hora local) con epicentro a 22 millas al noreste de El Limón , estado Aragua, con una profundidad focalizada de 10.0 kilómetros, lo que provocó que se sintiera con fuerza en varias zonas del centro del país.

🚨 Se registra fuerte réplica de magnitud 4.8 en la región central de Venezuela



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un nuevo sismo de magnitud 4.8 este sábado 27 de junio a las 3:20 p.m. (hora local), según los datos técnicos.



⚠️ El epicentro del movimiento... pic.twitter.com/5qUV4wmQLu — EVTV (@EVTVMiami) June 27, 2026

Esta réplica fue percibida en distintas zonas del país como Caracas, Maracay y otras localidades del centro del país. En tanto, de acuerdo a la aplicación Sismo Detector recibió más de 400 reportes ciudadanos en un radio aproximado de 47 millas evidenciando que el fenómeno natural fue ampliamente sentido por la población.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha registrado más de 300 réplicas acumuladas desde el 24 de junio, incluyendo 20 solo durante la madrugada de este sábado, actividad sísmica que perjudica a las labores de rescate de personas que aún permanecen bajos los escombros.

Fuerte réplica sísmica sacude Venezuela este sábado 27 de junio

Cifra de fallecidos tras potentes sismos aumenta

El escenario en el que se produce esta réplica es de catástrofe humanitaria debido a que, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos tras los dos potentes sismos que azotaron el territorio venezolano asciende a 1430 fallecidos y 33285 heridos. A ello se suma las más de 3100 familias damnificadas.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", detalló el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal venezolano.

Las réplicas tras los devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela hace tres días continúan. Esta vez un movimiento telúrico de 4.8 grados en la escala de Richter se registró a 22 millas al noreste de El Limón, estado Aragua.