Dirigente de empresa Santa Catalina tras asesinato de conductor: La PNP no se da abasto ante la extorsión

En diálogo con Exitosa, el dirigente de la Empresa Santa Catalina, Julio Contreras, expresó el malestar de los trabajadores de la compañía tras el asesinato del conductor Michel Hurtado, el último miércoles 11 de marzo y señaló que la PNP no se da abasto.

"Devastados, desesperados, con miedo por esta situación. Perdimos a un compañero ayer, realmente ya no sabemos que hacer, porque yo se que la policía está trabajando pero no se abastecen, no hay abasto. Bastantes empresas están sufriendo esta desgracia, no es suficiente la policía", dijo con la voz quebrada.

No han recibido amenazas

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el dirigente explicó desde enero no sufren de extorsión, gracias a la acción policial que logró capturar a los sujetos que los atormentaban.

"Esta tragedia que nos ha sucedido ayer, no hay amenaza, no han dejado ni un panfleto, nadie se adjudicó este atentado, la policía está haciendo su trabajo, entonces ellos verán a que conclusión llegan", reveló.

Este es el quinto atentado que sufre la compañía desde que comenzaron a ser extorsionados, desde hace dos años. Además, confirmó que los conductores de la empresa temen salir a trabajar ante los ataques que sufren.

En ese sentido, dio a conocer que dos de sus tres rutas —la A, la B y la C— solo la B y C cuentan con resguardo policial todos el día, pues la empresa decidió contratas a policías en sus días libre para que los protejan. Solo la ruta A, que sufrió el ataque del último miércoles, no tenía protección, lo que fue aprovechado por los sujetos que le arrebataron la vida a un chofer.

"En vez de pagar a los delincuentes nosotros contratamos a los policías para que nos resguarden, porque no es justo que paguemos a un grupo y aparezcan cinco, todos quieren que se les pague", indicó.

Velorio será en paradero central

Los compañeros de Michel Hurtado fueron a la morgue para retirar sus restos y velarlo en el local central de la empresa Santa Catalina, además, reconfirmó que este jueves 12 de marzo y viernes 13 no saldrán a trabajar.

"Estamos de duelo, es un dolor perder un compañero, a a un amigo, un hermano y eso es lo que pasa. Particularmente a mi me duele porque era mi conductor, trabajaba con mi carro", expresó.

