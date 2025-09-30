Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el 6 de octubre en el litoral peruano

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de oleajes de intensidad en el litoral peruano para la primera semana de octubre.

Según el Aviso Especial N.º 45-25 de la DHN, este fenómeno estará presente del lunes 29 septiembre al sábado 6 de octubre del 2025. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Aviso Especial de Oleaje N.º 45 - 25.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de ligera intensidad persistirá hasta hoy, martes 30 setiembre. Posteriormente, arribará nuevamente en el mismo nivel, a partir de la tarde del viernes 3 de octubre.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao), el oleaje ligero persistirá hasta el martes 30 setiembre. Seguidamente, volverá a arribar desde la mañana del viernes 3 de octubre, también en ligera intensidad.

Asimismo, desde el "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, este fenómeno marítimo de tipo ligero continuará el oleaje en el suroeste. Con referente al litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), también seguirá el oleaje de ligera intensidad.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.