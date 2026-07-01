Sicarios balean a dos hombres en plena vía pública y se dan a la fuga: Se trataría de un ajuste de cuentas

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos hombres fueron baleados en el distrito del Rímac tras un ataque armado perpetrado por sujetos en motocicleta. Uno de ellos falleció tras ser trasladado al hospital, mientras el otro permanece bajo observación médica. La Policía investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas ocurrido en una zona residencial del distrito.

El hecho se registró en la cuadra cinco de los jirones Trujillo y Yuntay, donde la tranquilidad de los vecinos fue interrumpida por una ráfaga de disparos. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra las víctimas, que se encontraban conversando con un grupo de amigos.

Una de las víctimas falleció antes de llegar al hospital

De acuerdo con la información policial, los atacantes realizaron al menos nueve disparos antes de huir con rumbo desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Edsson Padilla, de 32 años, y Diego Trujillo, de 27, quienes fueron auxiliados de inmediato y trasladados de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

Sin embargo, Edsson Padilla llegó sin vida al nosocomio tras recibir un impacto de bala a la altura del hombro con salida hacia la cabeza, lo que habría causado su deceso casi inmediato. Por su parte, Diego Trujillo permanece bajo observación médica luego de que un proyectil le impactara en el lado izquierdo del tórax.

Hasta la zona llegaron efectivos de la comisaría del sector, quienes acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos de criminalística. Los especialistas iniciaron la recolección de evidencias balísticas y el análisis de la escena del crimen para determinar la dinámica del ataque.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas. En la zona existen cámaras de seguridad que serán clave para reconstruir los hechos y lograr identificar a los responsables del atentado que ha generado gran preocupación entre los vecinos del Rímac.

🔴🔵 Rímac: Balacera deja un fallecido y un herido en presunto ajuste de cuentas.



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Criminalidad en el Rímac

Hace unos días, se registró un feroz balacera la intersección de la calle Arrieta con el jirón Manco Inca, que dejó como saldo un joven fallecido y dos heridos. En medio del ataque, una mujer logró escapar del lugar cargando en brazos a una menor de edad que también viajaba en el vehículo atacado.}

Según se informó, un automóvil de color plomo en el que se desplazaban cuatro adultos y una menor era perseguido por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Al llegar al jirón Manco Inca, los atacantes abrieron fuego contra la unidad y realizaron al menos ocho disparos, generando pánico entre los vecinos de la zona.

Los proyectiles alcanzaron a Jeremy Neemias Pilco, de 21 años; Josué Daniel Adama, de 22; y Michael Burga Saavedra, también de 21 años. Este último fue trasladado de emergencia a un centro de salud, pero lamentablemente falleció poco después de ingresar. Los otros dos ocupantes resultaron heridos y permanecen bajo atención médica.

Estos casos, vuelven a evidenciar el incremento de la criminalidad en la capital, donde ataques armados y presuntos ajustes de cuentas generan creciente preocupación entre los vecinos y demandan mayor presencia policial.