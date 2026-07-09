Piden 18 meses de prisión preventiva para Jackson Mora y más implicados por presunto fraude informático.

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla pidió al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este dictar 18 meses de prisión preventiva contra una presunta organización criminal conformada por nueve personas. Entre ellas estaría la figura pública Jackson Mora. Los acusados habrían cometido los delitos de fraude informático y banda criminal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, y del Estado peruano.

Quiénes formaban parte del esquema criminal

Los otros ocho involucrados que pertenecerían a esta estructura criminal son: César A. Nepo Zolla, Daniel J. Mesones Mazzini, Giovani J. Torrico Mugaburu, Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantaleán, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero. Todos ellos, incluido Jackson Mora, habrían desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Además, los denominados "Arquitectos del fraude" habrían canalizado el dinero desviado mediante empresas y cuentas bancarias con el propósito de ocultar su procedencia y facilitar su manejo. Estos actos serían la razón por la que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para continuar con las diligencias correspondientes.

Encontraron pruebas contundentes

La Fiscalía, antes de solicitar la prisión preventiva para desarticular el esquema criminal señalado, realizó la debida investigación preliminar, recolectando evidencias suficientemente sólidas para demostrar que los investigados habrían cometido los delitos de fraude informático y banda criminal. En ella incautaron documentos, equipos electrónicos y otros elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se les imputan.

El allanamiento y registro domiciliario se realizó en 11 inmuebles ubicados en distintos distritos de la ciudad de Lima: Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla y Los Olivos. En estas diligencias, autorizadas por el Poder Judicial, participaron fiscales de varios despachos del Distrito Fiscal de Lima Este.

En el marco de esta misma investigación, el pasado 2 de julio, agentes de la División de Investigación de Estafas (DIVIEOD), pertenecientes a la Dirincri, detuvieron a Jackson Mora, a su hermana (Noelia Mora) y a otros investigados durante un operativo que incluyó el allanamiento de inmuebles en Chincha. Esta fue una medida de detención preliminar que duró siete días por el presunto desvío de fondos.

Actualmente, la ex pareja de Tilsa Lozano permanece detenido, mientras que el Poder Judicial, a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, evaluará hoy, a las 9:00 de la noche, la solicitud de prisión preventiva.