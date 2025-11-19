ONPE prepara material electoral que será utilizado en elecciones primarias

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prepara en los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral, en Lurín, más de un centenar de materiales electorales que serán usados en las elecciones primarias (modalidad afiliados) del Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, a desarrollarse el próximo 30 de noviembre.

Entre los implementos se tienen señaléticas para identificar el aula y centro de votación, la zona de seguridad, el punto de transmisión, los baños, así como las prohibiciones de usar celulares, máquinas fotográficas y de video en la cámara secreta, entre otras.

Asimismo, carteles de candidatos para la fórmula presidencial, senadores, diputados y para el Parlamento Andino, los sobre - clave para el técnico de transmisión, el cargo de retención de documento de identidad, el acta de no instalación de mesa de sufragio, las láminas para protección del recuadro de observaciones del acta electoral, claves de contingencia para el coordinador de mesa STAE, tampones para huella dactilar, lapiceros y los USB de contingencia para la STAE.

Para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio se cuenta con cédulas, actas electorales, manuales de instrucción para quienes las conduzcan, cartillas de instrucciones para personeros, hojas de control de asistencia de miembros de mesa, reportes de puesta a cero, carteles de resultados y cartillas para firma digital.

Finalmente, rótulos de los paquetes de materiales para escrutinio, hojas borrador para las diversas autoridades, sobres para impugnación del voto y de la identidad del elector, sobres plásticos para enviar las actas electorales, además de cabinas y ánforas de votación, bolsas para el acta padrón, cajas de traslado de material electoral, reportes de relación de ciudadanos fallecidos, entre otros.